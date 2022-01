Shirley Arica: “Creo que estoy conduciendo mi vida de otra forma”

Tras su exitoso paso por El poder del amor, Shirley Arica aseguró que ya dejó en el pasado los escándalos, puesto que siente que su estadía en Turquía la ha ayudado a madurar y analizar las consecuencias de sus actos.

Como se recuerda, la modelo estuvo cuatro meses fuera de nuestro país y representó a Perú en el conocido reality. A pesar de no ganar, se convirtió en una de las favoritas.

“No sé si haya ampays o no, pero creo que estoy conduciendo mi vida de otra forma, estoy pensando las cosas antes de hacerlas, estoy pensando cómo puede repercutir en mi futuro, trato de avanzar con pies de plomo, saber que sí y que no, saber a quién le abro la puerta, y en eso estoy enfocada”, dijo a Trome.

“(En El poder del amor) Cada vivencia me ha servido para madurar, crecer como ser humano, y me he nutrido de cada uno de los concursantes, de sus diferentes culturas, de su manera de hablar, unos con léxicos más amplios, otros no tanto. En estos cuatro meses (en Turquía) he sido como una esponjita y, definitivamente, quiero darle un cambio a mi vida de 180 grados con todo lo que vivido en el pasado”, añadió.

¿Shirley Arica regresa a El Poder del amor?

Shirley Arica reveló que la llamaron para la segunda temporada de El poder amor, pero rechazó la propuesta, ya que no quiere volver a estar tan alejada de su hija.

“Me lo propusieron, pero creo que ya fue suficiente por los cuatro meses que pasé en Turquía porque extrañé mucho a mi hija, mi familia, nuestra gastronomía. No sabes lo rico que se come aquí y, como verán, estoy más delgada porque no comía igual, pero estoy conforme con mi peso”, comentó.

Shirley Arica en reality ecuatoriano

A pocos días de llegar en Perú tras su estadía en Turquía, Shirley Arica confirmó que sí aceptó estar en un reality ecuatoriano parecido a El poder del amor.

“Tengo esa propuesta. En unos días estaré por ese país” , dijo.