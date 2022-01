Sheyla Rojas publica divertida foto en sus redes sociales para dar bienvenida al 2022

Impresionó a todos. La carismática modelo y exconductora de Estás en todas Sheyla Rojas dejó ver su lado cómico al realizar un divertido post en su cuenta de Instagram. En la fotografía se le ve echada boca abajo en el piso de su casa de México, donde reside actualmente con su novio, el empresario Luis Miguel Galarza, mejor conocido como ‘Sir Winston’, sujetando una botella de Champagne y al lado de uno de los lujosos carros de la autoría de su pareja.

La curiosa escena lleva como descripción: “Mañana es lunes y una en mood 2022″. De esta forma, la influencer parodia cómo es que las personas terminan después de celebrar un evento tan importante como el Año Nuevo, ya que suelen pasarse las copas y terminar al día siguiente con una terrible resaca.

Sheyla Rojas desata las risas de sus seguidoras tras su última publicación en Instagram. Foto: Sheyla Rojas/Instagram.

Sus seguidores no demoraron en comentar y darle ‘me gusta’ a la foto. “Me representa”, “el mood de casi toda la gente”, “estamos igual, Shey”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, que con emojis demostraban estar carcajeándose.

Fans de Sheyla Rojas la utilizan como cábala para viajes, dinero y lujos

La popular ‘Shey Shey’ quedó impresionada al ver cómo miles de sus seguidores reposteraron varias de sus fotos de su cuenta de Instagram para usarlas como cábala para iniciar con el pie derecho el año 2022. Muy lejos de enojarse, la influencer demostró tener correa ancha y les siguió el juego.

“Comparto esta Sheyla Rojas de la abundancia para que no me falte pasajes, paseos, plata, shopping y quien me deje coja. Gracias”, “Por un 2022 lleno de viajes y mucha abundancia de dinero, ropa y mucho sugars obvio por ser bonita”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

“Me están haciendo el día con estas historias… Tengo los mejores seguidores realmente. Siempre tan ocurrentes (…). No dejen de etiquetarme en sus historias… Es increíble”, respondió la modelo.

Publicita marca de licor en un helicóptero

La modelo Sheyla Rojas se encuentra en el mejor momento de su vida al vivir rodeada de lujos en la casa de su novio, el empresario de Zacatecas Luis Miguel Galarza. En esta ocasión sorprendió a sus seguidores al mostrarse dando un paseo en helicóptero.

Resulta que este viaje formó parte de una actividad promocional de una conocida marca de tequila, uno de los licores banderas de México, y no dudó en desaprovechar la escena y la expuso en sus redes sociales.