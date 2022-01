Paolo Guerrero y Alondra García Miro protagonizan baile por cumpleaños del futbolista

Paolo Guerrero celebró a lo grande su cumpleaños número 38 y realizó una gran fiesta en su residencia con temática cowboy, a la que asistieron amigos, familiares cercanos y Alondra García-Miro, su novia. En un video compartido en Instagram por el cantante Maykel Blanco, se observa cómo el goleador histórico y su enamorada, vestidos como vaqueros, bailan al ritmo de una salsa del cantante.

En el clip, se puede apreciar cómo disfrutan todos la fiesta y aplauden el baile que protagonizó la pareja acompañada de la música en vivo del cantante de salsa que difundió el video. Asimismo, en esta gran celebración, que contó con cien invitados, asistieron otros cantantes como Yoshimar Yotun y la Charanga Habanera.

Asimismo, la cantante Daniela Darcout entonó la letra de “Happy birthday” al lado del seleccionado peruano, mientras el público coreaba la canción. En otra parte del video se oyen las tiernas palabras que le dedicó Darcourt al futbolista delante de todo el público. “Es un placer estar aquí (...). Somos tus hinchas, somos tus fans”, aseguró la salsera.

Totalmente efusivo, Guerrero no se quiso quedar atrás con los halagos, por lo que también elogió el trabajo de la cantante. “Eres increíble. No me van a dejar mentir (...) ¿A ustedes les gusta Daniela Darcourt?”, preguntó el futbolista al público, quienes respondieron afirmativamente.

Por otro lado, tras la difusión de varios videos de la fiesta de Paolo Guerrero, algunos usuarios calificaron de irresponsable y de creerse inmune al futbolista debido a la creciente ola de contagios que actualmente se vive en nuestro país por la COVID-19.