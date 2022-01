Nicky Jam hizo impactante revelación: “Quise ser famoso para que mi mamá me encontrara”

El cantante urbano Nicky Jam dio unas desgarradoras declaraciones al referirse a su trayectoria artística. Confesó que el propósito detrás de encontrar la fama siempre fue poder volver a entablar una relación con su madre. Él creció en Puerto Rico, con su padre, mientras ella vivía en Estados Unidos y luego fue deportada a República Dominicana.

La infancia de Nicky Jam

Según reportó el medio Roberto Cavada Noticias, el artista reveló una serie de historias personales. En entrevista, Nicky Jam precisó que buscó la fama para poder reencontrarse con su madre.

”Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mamá me encontrara”, reveló Nicky Jam. “Todo lo que pasé y sufrí era porque no tenía cerca a mi madre”, agregó.

El cantante nació en Massachussets, Estados Unidos. Su madre, dominicana, permaneció en el país, mientras que el cantante se mudó a Puerto Rico a los 10 años, de donde su padre era originario.

“Al ser mi padre prófugo de la justicia y mi mamá estaba en vicios en los Estados Unidos, mi papá no podía dejarnos con ella y volvimos con él a Puerto Rico. Él nos crió de la manera que pudo, bajo la circunstancia de estar prófugo”, relató el artista urbano. “Obviamente mi mamá no estaba en la condición de poder buscarnos y llegó un punto que no nos podíamos comunicarnos”.

“Toda la vida fui calle, era rebelde al no tener a mi mamá, no tenía un hogar, me crié con la gente de la calle. Mi papá hizo un buen trabajo, pero él también estaba lidiando con sus problemas”, relató.

El reencuentro de Nicky Jam y su madre

El cantante reveló que logró cumplir sus sueños. Se reencontró con su madre durante una presentación en República Dominicana. Según relató, un guardaespaldas suyo le dijo que una señora lo buscaba y aseguraba que era su madre.

“Se me hizo un nudo en la garganta, se me erizó la piel”, dijo el también actor. “Cuando la vi dije que sí, es ella. La abracé y dije ‘lo hice’, mi logro más grande”.