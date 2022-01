María Fe Saldaña cuenta cómo pasa sus primeros días como madre: “No es fácil ser mami”

María Fe Saldaña está más que feliz por la llegada de Jeilani, la hija que tuvo con Josimar, y así lo demuestra siempre en sus redes sociales. Luego de celebrar el Año Nuevo, la joven recurrió a su cuenta de Instagram para iniciar una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. A través de dicha dinámica, reveló detalles sobre cómo vive sus primeros días como mamá primeriza.

“ Estoy dando lactancia exclusiva por el momento, pero más adelante será mixta ”, manifestó. “...Me esfuerzo demasiado y, bueno, tengo la ayuda de mi hermana, abuela y mami en casa”, añadió.

María Fe Saldaña entusiasmada por los primeros días de su hija Jeilani. Foto: María Fe Saldaña/ Instagram

Maria Fe Saldaña indicó, además, que a pesar de lo cansada que pueda estar, continuará dando lo mejor de sí para sacar adelante a su hija con el salsero Josimar. “Estoy feliz, cada día aprendo más y más. No es fácil ser mami. Tengo unas ojeras enormes, mis noches ya no son las mismas, pero todo vale la pena por mi gorda ”, expresó en Instagram.

Por otro lado, la joven precisó que no está realizando ninguna dieta para bajar de peso. “En el embarazo subí nueve kilos, ya bajé siete. La verdad no estoy haciendo dieta, solo tomo mucha agua y me alimento bien”.

María Fe Saldaña revela que subió 9 kilos durante su embarazo. Foto: María Fe Saldaña/ Instagram

Como se recuerda, Josimar y María Fe Saldaña mantuvieron una relación durante aproximadamente dos años; sin embargo, el salsero enrumbó a Estados Unidos para seguir con su carrera musical y posteriormente se supo que el romance había llegado a su fin.

María Fe se emociona al pasar Navidad junto a su hija

Hace unos días, María Fe Saldaña celebró la Navidad acompañada por su hija Jeilani y no pudo evitar conmoverse al vivir este momento. “Me pone supersensible verla a mi lado”, señaló la joven en un video que compartió en Instagram.

Josimar confiesa que desea tener más hijos

Durante uno de sus últimos conciertos, el salsero Josimar confesó que le gustaría tener dos hijos más. “Estoy muy feliz, por ser papá por cuarta vez, les quiero brindar mi felicidad con ustedes, mi gente”, comentó. “Dos tiene mi esposa, ya son seis. Tengo que hacer dos más para ser ocho”, agregó.