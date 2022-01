Las Kardashians: fans reaccionan al nuevo show de la mediática familia en Hulu

La familia Kardashian-Jenner está de regreso. En Año Nuevo 2022 se presentó el primer avance del nuevo show que presentará en poco tiempo. Tras el éxito de Keeping up with the Kardashian, que tuvo 20 temporadas por E!, las socialites se trasladan a las plataformas digitales por medio de Hulu.

Como era de esperarse, sus cientos de miles de fans que tienen alrededor del mundo se emocionaron con la noticia y reaccionaron al teaser que se publicó tanto en YouTube como en las redes sociales de la empresa de contenidos audiovisuales.

“ Sabía que no había forma de que este espectáculo fuera a terminar ”, “gracias a Dios, mantienen este espectáculo en marcha. Me encanta” y “la reina está de vuelta, ya puedo escuchar a los que odian enojarse” fueron algunos de los cometarios de los seguidores.

Fans celebran regreso de las Kardashian en Hulu. Foto: captura/YouTube

El clip tiene una duración de 15 segundos y aparecen las conocidas celebridades y empresarias estadounidenses. “Creen que saben lo que viene, pero no tienen idea”, se menciona en la descripción de la publicación en Twitter.

Kris Jenner habla del regreso

De momento, no hay información a detalle sobre el proyecto. Solo un mensaje de Kris Jenner, matriarca de la familia.

“Este es el próximo capítulo. En el nuevo programa, nos verán evolucionar como familia. Los fanáticos quieren que seamos quienes somos y, desde el primer momento, se han involucrado emocionalmente en nuestro programa al igual que nosotros”, sostuvo a los medios extranjeros.

“A los fans les encantará vernos continuar el viaje. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero, spoiler, nos veremos fabulosos y todos lo van a ver”, agregó.

¿Cuándo acabó Keeping up with the Kardashian?

Como se recuerda, Keeping up with the Kardashian llegó a su fin el pasado 20 de junio del 2021 tras 20 temporadas.

Tras varios meses de incertidumbre, Kris, Kim, Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney están de vuelta para seguir mostrando su día a día.