Ivana Yturbe resalta su boda con Beto Da Silva y el nacimiento de su bebé como lo mejor del 2021

Ivana Yturbe recibió el Año Nuevo 2021 junto con su esposo Beto Da Silva y su pequeña hija, quien está a punto de cumplir 3 meses. En sus redes sociales, la joven compartió un video destacando sus mejores momentos del año que pasó, y resaltó su matrimonio y la llegada de su bebé.

Matrimonio con Beto Da Silva

En febrero del 2021, la reportera de En boca de todos se vistió de blanco para contraer matrimonio con el futbolista Beto Da Silva. Ambos se dijeron el sí en una íntima reunión celebrada en la casa de Richard Acuña, en Trujillo.

En aquel momento, quien dio la primicia fue Magaly Medina. Ya habían circulado fotos en las redes sociales, pero la presentadora detalló dónde y cuándo fue.

“Ellos eligieron el club del golf, pero a última hora decidieron cambiar de locación a la casa de Richard Acuña, donde ahora está viviendo Brunella Horna. Ahí se celebró la boda a las 6.00 p. m.”, dijo en aquel momento.

Días después de la ceremonia, la modelo reapareció en el programa En boca de todos para hablar de su unión con el deportista peruano.

“No ha cambiado absolutamente nada. Firmar un papel no te cambia porque nosotros ya convivíamos. Estamos muy felices juntos y fue una formalidad. Creo que ya saben que amo intensamente y él también. Es algo que nos ponía muy contentos”, expresó la joven de 24 años.

“Estoy feliz. Los comentarios negativos los multiplico por cero. Era el deseo que teníamos en nuestro corazón (de casarse); no le estamos haciendo daño a nadie”, agregó.

La llegada de su primer bebé

Ivana Yturbe y Beto Da Silva anunciaron a finales de mayo que se convertirían en padres. Tras varios meses de especulaciones, ellos confirmaron la llegada de su primer bebé con un comunicado para sus fans.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, escribió en un post de Instagram.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil. Después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestro bebé!”, agregó la ex chica reality.

El viernes 8 de octubre del 2021, la joven se convirtió en madre tras dar a luz a la pequeña Almudena. Ella confirmó la noticia con una tierna fotografía en sus redes sociales.