Giuseppe Horna, exvocalista de Hermanos Yaipén: “Nunca pensé que me dedicaría a la cumbia”

El amor por la música lo llevó a formar parte de algunas de las agrupaciones musicales más icónicas del país. Giuseppe Horna es un cantante con corazón huachano que empezó a construir su carrera musical desde los 17 años, y desde ese momento no ha dejado de trabajar arduamente para cumplir todos sus sueños.

Sin embargo, no tenía idea de que atravesaría una de las épocas más duras en su vida profesional con la llegada de la COVID-19 al país y el confinamiento a inicios de marzo del 2020. Debido a que la música forma parte de la industria cultural, también fue una de las más golpeadas a escala global por la pandemia. Conoce más sobre este artista peruano que fue entrevistado por La República.

Sus inicios en la cumbia: la propuesta que le cambió la vida

Giuseppe Horna aún no era mayor de edad cuando se enteró de que el Grupo 5 quería que fuera parte de su equipo. “Es ahí, con 17 años por cumplir. Me uno a sus filas cantando junto a Dantes Cardosa, el maestro ‘Kike’ Farro, ‘Pepito’ Menis y Christian Yaipén, quien recién había terminado su carrera en Berkeley. Ese fue el arranque de mi carrera en la cumbia”, comenta.

Su primer gran amor fue la música. Desde niño se consideró fan de recordados personajes como Américo y Juan Gabriel. “Siempre soñé con pisar escenarios grandes. Esa fue mi meta y gracias a Dios lo he conseguido”, remarca, y precisa que otro de sus géneros favoritos es la balada.

El cantante y compositor Giuseppe Horna trabajó en diferentes agrupaciones como el Grupo 5, Hermanos Yaipén, Bareto, Los 5 de Oro, Combo Camagüey, entre otros. Foto: Giuseppe Horna/Instagram.

“Soy baladista neto y soy muy amante de la salsa; sin embargo, nunca pensé que me dedicaría a la cumbia. Es un género tan bonito que me ha dado todo. Lo poco o lo mucho que soy es gracias a la cumbia”, dice Giuseppe.

Reveló que uno de sus mayores aprendizajes al haber tenido la oportunidad de trabajar con uno de los más grandes de la cumbia fue perfilar su disciplina. “Antes de entrar al Grupo 5, yo trabajaba en orquestas de salsa en Lima, como en La Novel de Martín Guevara de La Victoria. Los conciertos eran menos de una hora y yo estaba acostumbrado a eso; pero con el Grupo 5 tocábamos cinco horas de show en el escenario y fue ahí que aprendí a sobrellevar esa rutina que no conocía. Grupo 5 es sinónimo de disciplina; también aprendí a cantar nuevos temas”, asegura.

Después de ser presentado como vocalista de la orquesta originaria de Monsefú, comenzó a recibir propuestas de la competencia. Amaya Hermanos, Hermanos Silva y Hermanos Yaipén fueron quienes se percataron de este nuevo talento, pero fue el último grupo con el que Giuseppe Horna se fue tras permanecer cerca de un año en el Grupo 5.

La llegada a Hermanos Yaipén y el éxito del Mix Juan Gabriel

En el 2016, el joven compositor ya tenía 18 años y había ganado experiencia. Aun así, algo que pulió en su nueva agrupación dirigida por Walter y Javier Yaipén fue sus pasos de baile. “Tienen un margen de orquesta internacional que no lo tienen todos los grupos. Para mí, ellos tienen las mejores coreografías. Aprendí a ser más canchero con ellos”, expresa.

Ese mismo año ocurrió un suceso que marcó la historia de la música: falleció el ‘Divo de Juárez’ a los 66 años víctima de un paro cardíaco. En esa época, Hermanos Yaipén venían grabando su sexto álbum, titulado “Alguien como tú”, en el que ya estaban casi todos los temas grabados, y en ninguno de ellos estaba Giuseppe, hasta ese momento.

“Fallece Juan Gabriel, y esa misma noche estábamos en una gira en Quiruvilca, La Libertad, y don Walter me comenta que le mandaron una maqueta de un mix del artista mexicano. ‘A ver, cántalo’, me dijo; le subimos un tono a la canción y quedó. Después de esa maqueta tuvimos una gira por toda la selva antes de viajar a Europa”, recuerda. En el mix aparecen algunos de los temas más icónicos, como “Perdona si te hago llorar” y “Porque me haces llorar”.

PUEDES VER: Grupo 5 fue tendencia por show virtual gratuito por Año Nuevo 2022

A raíz de ese mix, Giuseppe Horna empezó a hacerse conocido. ”Fue el videoclip de cumbia más visto en el mundo —más de 146 millones de visitas en Youtube hasta el momento—, y gracias a Dios el que lo grabó fui yo, más allá de haber grabado más temas con Los 5 de Oro, Camagüey, Grupo 5. Pude dejar huella con mi voz, pude contribuir para la cultura peruana. Es lo que más me llena de orgullo”, asegura el joven de 24 años.

Su reinvención con las serenatas

Se encontraba en la mejor etapa de su carrera musical y por ello en el 2019 cofundó la orquesta Los 5 de Oro junto con Dantes Cardoza y John Kelvin; sin embargo, una enfermedad provocó que lo separaran. “Me enfermé de las cuerdas vocales y a los seis meses salí de la orquesta. Después formé parte de Camaguey. Formé parte de algunas agrupaciones en la selva para seguir estando en ritmo”, asegura.

"Soy baladista neto y soy muy amante de la salsa, sin embargo nunca pensé que me dedicaría a la cumbia", dijo Giuseppe Horna. Foto: Giuseppe Horna/Instagram.

Luego, en septiembre del mismo año logró regresar al grupo hasta marzo del 2020, momento en el que empezó la pandemia y toda la industria musical se vino en picada. Después de quedarse sin trabajo y no tener apoyo, decidió incursionar en las serenatas a domicilio en mayo del 2020.

El cantante Giuseppe Horna se recurseó cantando serenatas a domicilio durante el primer periodo de pandemia. Foto: Punto final/captura.

“Me puse a analizar: ¿ahora que voy a hacer?, ¿cómo voy a generar dinero teniendo una hija? Mi hijita se estaba enfermando y no había dinero. Nosotros, los que nos dedicamos a esto (música), fuimos los más golpeados, hasta ahora lo somos. A los tres meses de la pandemia los ahorros ya se estaban acabando y uno empezaba a entrar en desesperación”, comenta.

Pero se llevó una grata sorpresa al ver cómo, a pesar de la situación, la música seguía estando presente en el corazón de los peruanos. “Me di cuenta de que la gente, a pesar de tantas preocupaciones y con tantos problemas, también necesitaba un relajo. Y qué mejor que llevarles música a las puertas de las casas donde no había ningún contagio”, comenta. Asimismo, en agosto de ese año formó parte de un reportaje para Punto Final y se dio cuenta de que más compañeros suyos se encontraban innovando de la misma manera, como su excolega Moisés Vega.

Sin embargo, a pesar de los buenos momentos que vivió en su nuevo emprendimiento, Giuseppe Horna acepta que sufrió malos tratos cuando iba a presentarse a algunos distritos de Lima. “Cuando me contraban por zonas de un nivel socioeconómico más alto, a veces estaba cantando y venían las patrullas a querer llevarse mis parlantes, mis instrumentos, y eso es lo que más dolía, que el Gobierno a parte de no apoyar no dejaba trabajar. Por eso también dejé de hacer serenatas y comencé a dar clases de canto en vivo, y a parte mis eventos virtuales”.

La voz Perú: un sueño cumplido

A los 15 años postuló por primera vez al concurso de canto La voz Perú con la canción “Volver a amar” de Cristian Castro en versión salsa; sin embargo, no pasó a la siguiente etapa. “Tuve una decepción y un miedo, pero tenía que sacarme el clavo y por eso fui. Pasé la audición a ciegas, logré que los cuatro entrenadores voltearan. Fue un sueño cumplido porque esa era mi intención” .

Giuseppe Horna se pronuncia tras perder batalla en La voz Perú. Foto: captura de Latina/ Giuseppe Horna/ Instagram

Eligió formar parte del equipo de la ‘Maestra’ Eva Ayllón, pero solo llegó a la etapa de los knockouts tras perder contra su oponente Joseph Buitron al interpretar juntos el tema “Llorarás” del salsero Óscar de León. Recuerda que no quedó totalmente satisfecho con el resultado. “A pesar de ser salsero, no era mi fuerte, pero sí era el género fuerte de mi contrincante y eso lo sabían, pero son cosas que pasan. Hubo un poco de polémica”, acotó.

Aun así, se lleva bonitos recuerdos, y más cuando su coach reveló que no le fue tarea fácil elegir entre ambos por el nivel que manejan. “Yo canto de todo, salsa, cumbia, merengue, boleros, tonderos, rocks. Me encanta la salsa. No es mi fuerte, pero lo puedo hacer. Según Eva Ayllón, la batalla contra mi contrincante fue la más dura que tuvo en la competencia”, dijo satisfecho.

Su siguiente paso: El artista del año

Giuseppe Horna asegura ser un hombre que se traza metas y ahora busca ganarse un lugar en la siguiente edición del programa El artista del año, al cual considera una gran ventana para dar a conocer su talento y seguir escalando en la industria musical. “Quiero demostrar mi talento porque me considero un artista muy capaz. Confío mucho en mí. Mi carrera no está basada en escándalos, sino de cumbia y de buena música; también de mucha garra, mucho corazón”, prosigue.

Giuseppe Horna y Jair Montaño, las nuevas voces de la agrupación, hicieron bailar a ritmo de “Mujer hilandera”. Foto: Luis Bayeto

Asimismo, considera que este exitoso show “no solo necesita gente mediática, sino también talentosa”, y asegura ser una muestra de ello. En cuanto a quién le gustaría tener como contrincante si pudiera elegir, menciona rápidamente a Josimar, su “paisano” César Vega, Pedro Loli y a Estrella Torres. En sí, Giuseppe Horna está decidido a seguir demostrando su talento y poder llegar a más peruanos con buena música al impulsar su carrera como solista. Además, cuando se le presenta la oportunidad, sigue colaborando con las grandes orquestas que confiaron en él.