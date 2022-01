Flor Polo tras distanciamiento de Néstor Villanueva: “Mis hijos son mi motor y motivo”

A pesar de su distanciamiento con Néstor Villanueva, Flor Polo dejó de lado sus problemas familiares para enfocarse en su trabajo. La empresaria se trasladó hasta Pucallpa para una fiesta de fin de año junto a la agrupación Los Tulipanes y la cantante Ana Kohler.

Pero no solo se desempeña como animadora de shows, la hija de Susy Díaz tiene otros proyectos, los cuales, indica, son prioridad, junto a sus pequeños.

Asimismo, Flor Polo señaló que no quiere hablar de Néstor Villanueva, su aún esposo, y también descartó que piense en otro romance.

“No, yo estoy enfocada en mi chamba y en abrir más tiendas para vender mis vestidos. No, en realidad no es eso (olvidar por completo a Néstor). Decidí no hablar de mis cosas. Solo pienso en mis hijos y proyectos” , dijo a Trome.

“Mis hijos son mi motor y motivo, y le agradezco a Dios por dármelos. Ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida”, añadió.

Flor Polo se pronuncia tras imágenes de Néstor Villanueva en fiesta

Flor Polo se mostró sorprendida por las imágenes donde se le vio a Néstor Villanueva en una fiesta en Chancay.

“No sé nada. Yo estoy enfocada en mis cosas. Si hay algo que mostrar, muéstrenlo. No lo sabía (de la fiesta de Néstor). No quiero hablar más”, dijo para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Flor Polo revela haber sido maltratada por Néstor Villanueva

Tras confirmar que su matrimonio con Néstor Villanueva viene atravesando una fuerte crisis, Flor Polo reveló que ha sido víctima de violencia psicológica por parte del padre de sus hijos.

“El carácter que tiene es muy fuerte y por eso vienen los problemas”, dijo la empresaria a En boca de todos el pasado 9 de diciembre.