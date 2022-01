Flavia Laos y Austin Palao recibieron el Año Nuevo 2022 juntos, según imágenes difundidas

Flavia Laos y Austin Palao se estarían acercando cada vez más. El ex chico reality y la modelo peruana celebraron las primeras horas del 2022 junto con amistades en una residencia. Ambos personajes compartieron lo mínimo de la reunión privada a la que asistieron y no se mostraron juntos en ninguna foto o video. Sin embargo, la expareja de Luciana Fuster colgó en Instagram un corto clip donde aparece con Flavia Laos, que eliminó posteriormente.

En el fragmento audiovisual que evidenció el canal de YouTube que muestra los casos más polémicos del espectáculo, Break Viral, ambas figuras públicas sonreían al lente de la cámara. Flavia Laos portaba una polera roja y un collar amarillo característico de la festividad. Por su parte, Austin Palao lucía una camisa blanca.

Asimismo, la actriz borró un estado de Instagram en el que enciende fuegos artificiales al costado de un perro, hecho que fue duramente criticado en internet.

El encuentro de la pareja de amigos ha generado controversia en redes sociales, puesto que Austin Palao mantuvo una relación en el pasado con Luciana Fuster, figura que fue ampayada hace varias semanas con Patricio Parodi, expareja de Laos.

Flavia Laos celebra el 2022 encendiendo pirotécnicos y usuarios de internet evidencian su indignación

La ex chica reality recibió el 2022 encendiendo fuegos artificiales junto con algunos de sus amigos, entre ellos Austin Palao, e inmortalizó el suceso para posteriormente compartirlo en su perfil de Instagram. No obstante, la influencer peruana no contaba con que este acto iba a generar desaprobación entre cibernautas.

“Flavia Laos orgullosa y reventando pirotécnicos cerca de un perrito”, fue uno de los comentarios que dejó un usuario en Twitter.

Usuarios cuestionan accionar de Flavia Laos. Foto: captura/Twitter

A la fecha, la expareja de Patricio Parodi no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho.

Flavia Laos opina sobre relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi

La intérprete acudió al set del programa En boca de todos, donde fue consultada sobre los chicos reality Luciana Fuster y Patricio Parodi, su ex enamorado. Al respecto, Flavia Laos expresó ya superó su última relación y que la joven ya no pertenece a su círculo de amigos.

“Estoy tranquila. No soy de piedra, pero el tema de Patricio Parodi ya lo superé, ya me siento bien. Además, ya lo vi ayer y ahí nomás”, dijo en referencia al encuentro que tuvo con el modelo en la fiesta de gender reveal de su hermana Majo Parodi.