Dalia Durán dedica emotivo mensaje a sus hijos: “Los amo tanto como para dejarme vencer”

Dalia Durán se despidió del último año a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que resaltó su capacidad para superar las adversidades.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, rezaba el post de la empresaria.

Dalia agradece a sus hijos por ser su soporte

La también conductora de televisión indicó que, si bien ha tenido muchos momentos en los que ha podido darse por vencida, han sido sus pequeños hijos los que impidieron que esto suceda.

“A veces no sé cuánto más pueda aguantar, pero miro a mi alrededor y están ahí, con esa mirada llena de amor y abrazos que no se detienen mis hijos, y digo no puedo ser egoísta porque los amo tanto como para dejarme vencer. Solo Dios dirá”, se lee en sus últimas líneas.

Dalia Durán dedica mensaje a sus hijos. Foto: Dalia Durán/ Instagram

Dalia Durán y su tormentoso 2021

Cabe recordar que Dalia Durán protagonizó uno de los casos más mediáticos del 2021. La empresaria denunció a su expareja, el cantante John Kelvin, por agredirla física y psicológicamente. En una entrevista exclusiva a Magaly Medina, la cubana dio los detalles de la noche en la que el cumbiambero atacó a Durán dentro de su propia casa.

El hecho llegó hasta las autoridades, por lo que actualmente el músico cumple prisión preventiva dentro de un penal de máxima seguridad.