Taylor Swift pide desestimar demanda por derechos de autor sobre “Shake it off”

La cantante Taylor Swift sigue luchando por librarse de la demanda por derechos de autor que pesa sobre su canción “Shake it off”. Esto se da después de que el juez federal que lleva el caso dictamine que sí existía una infracción respecto a este delito y que los involucrados debían ir a juicio.

¿Qué han solicitado los abogados de Taylor Swift?

Nuevamente, los abogados de Swift solicitan que se desestime el caso y que el juez Michael W. Fitzgerald reconsidere su decisión. La demanda señala que Swift copió la letra de la canción “Playas gon‘ play”, grabada por el grupo 3LW en 2001.

Los presentantes de la cantante, quienes presentaron nuevos documentos durante el pasado 23 de diciembre, afirman que la autoridad tomó una decisión sin precedentes.

Además, comentaron que la autoridad “hace algo que, hasta donde los acusados saben, ningún otro tribunal ha hecho. Es decir, encontrar un reclamo de infracción potencialmente válido en el uso de dos frases breves de dominio público junto con ideas y conceptos supuestamente similares”.

¿Cómo inició esta demanda?

La acusación en contra de Swift fue presentada por primera vez en septiembre de 2017 por los compositores de “Playas gon’ play”, Sean Hall y Nathan Butler.

Ellos insisten en que la artista usó las letras de ellos sin su consentimiento, específicamente en el fragmento que dice: “Playas, they gonna play/ And haters, they gonna hate”. En “Shake it off”, Swift canta: “Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”.

El juez antes mencionado desestimó el caso en febrero de 2018, afirmando que “las letras supuestamente infringidas son frases cortas que carecen del mínimo de originalidad y creatividad necesarias para la protección de los derechos de autor”.

No obstante, un tribunal federal de apelaciones revocó ese fallo en el 2019, señalando que el juez resolvió la desestimación el caso pronto y que la letra de “Playas gon’ play” era lo suficientemente creativa para aferrarse a la protección de los derechos de autor.