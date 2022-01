Pancho Rodríguez y su hija contrajeron COVID-19 previo al Año Nuevo: “Solos y en cuarentena”

Pancho Rodríguez viajó a Chile tras el fin de Esto es guerra para poder pasar las fiestas navideñas con sus hijas; sin embargo, no pudo celebrar el Año Nuevo como lo tenía planeado porque se contagió de coronavirus junto con la menor de sus descendientes. El modelo confirmó la noticia en redes sociales, por lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Ambos se reencontraron hace algunos días, como se evidencia en una de las fotografías publicadas por el integrante de EEG en Instagram. En la imagen se les puede ver dándose un abrazo y paseando en un centro comercial de Santiago de Chile.

Pancho Rodríguez confirmó que se contagió de coronavirus

La figura de América Televisión decidió explicar por qué en los últimos días no había estado subiendo contenido a la plataforma y finalmente compartió con sus fanáticos que dio positivo por COVID-19 y tuvo que pasar el Año Nuevo en cuarentena junto con su hija Rafaella , quien también contrajo la enfermedad.

“Último foto del año y nos toca despedirlo así como nos ven, solitos y en cuarentena con mi Rafa y el COVID-19. No se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así. Sin embargo, creo que me corresponde es agradecer a Dios porque estamos juntos y bien”.

Pancho Rodríguez indicó que los demás miembros de su familia se encuentran sanos y no dudó en desearle a sus miles de seguidores un venturoso 2022.

Pancho Rodríguez recuerda su intervención en fiesta de Yahaira Plasencia

Pancho Rodríguez habló de su 2021, el cual estuvo lleno de buenos y malos momentos. El chico reality chileno recordó uno de los episodios más fuertes que tuvo que atravesar el último año, el cual le costó su permanencia en Esto es guerra: la intervención que protagonizó en una celebración organizada por Yahaira Plasencia.

“Fue muy fuerte, muy fuerte, muy extraño para todos”, reflexionó para las cámaras de América espectáculos. Además comentó que estará de vacaciones en su país natal hasta el mes de febrero.