Natalie Vértiz tras despedirse del 2021: “La llegada de Leo ha sido un sueño hecho realidad”

La exreina de belleza Natalie Vértiz, quien hace unos días dijo que Yaco Eskenazi le lleva casi 12 años, recibió el 2022 a su familia. La también modelo usó sus redes sociales para compartir un video en el que se muestran los momentos más importantes del 2021 y de lo feliz que está con la llegada de su bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Natalie no dudó en difundir pequeños segmentos de lo que fue el 2021. En el video, ella se luce embarazada, al lado de sus hijos Liam y Leo (como bailando con Yaco).

Natalie Vértiz al recibir el Año Nuevo: “Gracias por tanto 2021″

La conductora de Estás en todas Natalie Vértiz dejó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que mencionó que ha disfrutado cada etapa del año y que está lista para el 2022.

“Gracias por tanto 2021! It’s been real. La llegada de nuestro Leo ha sido un sueño hecho realidad. Aún no puedo creer esta familia hermosa que hemos creado, @yacoturco; qué año tan enriquecedor y retador en todo sentido. He crecido, amado, disfrutado cada etapa y estoy más que lista por lo que venga el 2022. ¡ Vamos con todo! Bendiciones para todos”, escribió en su reciente post.

Los seguidores de Natalie Vértiz le desearon lo mejor para el 2022

Diversos usuarios no dudaron en comentar la publicación de Natalie Vértiz y en desearle un feliz Año Nuevo. “Feliz año Natalie tienes una hermosa familia, te deseo un lindo año y que todos tus proyectos se te cumplan”, “Feliz año, mis mejores deseos”, “Qué hermoso 2021″, “Hermosa bendiciones para ti y tu hermosa familia”, “Leo está hermoso”, “Feliz año para toda tu hermosa familia”, “Las mejores vibras para ti”, fueron algunos de los mensajes por parte de sus fieles seguidores.