Miley Cyrus tuvo incidente con su vestimenta durante show de Año Nuevo

Miley Cyrus recibió el Año Nuevo 2022 con un desperfecto en su vestuario durante el show por Nochevieja: Miley’s New Year’s Eve Party junto a Pete Davidson, el cual fue trasmitido vía streaming por la plataforma Peacock. La cantante de 29 años interpretaba la canción “Party in the U.S.A.”, de su EP The Time of Our Lives (2009), cuando notó que su top se desprendió.

Sujetando la prenda con su mano, la artista dijo simplemente “okey”. Se dio la vuelta y siguió cantando, mientras se dirigía hacia la parte posterior del escenario. Segundos después, reapareció con una chaqueta roja encima. “¡Definitivamente, todos me están mirando ahora!” , bromeó. “(Aun así) llevo la mayor cantidad de ropa que he usado en un escenario” , agregó.

Miley Cyrus canta junto a su hermana Noah Cyrus

En el intermedio del Miley’s New Year’s Eve Party, la cantante realizó un dúo con su hermana menor, Noah Cyrus, para interpretar el clásico country “Jolene” (1974) de Dolly Parton.

Discurso de Miley Cyrus para cerrar el 2021

El show Miley’s New Year’s Eve Party, Hosted con Miley Cyrus y Pete Davidson cerró con unas palabras de la cantante, donde invitaba a enfrentar las adversidades.

“El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”, expresó.