María Pía Copello sufre percance con su outfit en plena celebración de Año Nuevo en Bahamas

María Pía Copello viajó a las Bahamas junto con su esposo e hijos para pasar en familia el Año Nuevo y darle la bienvenida al 2022 en los paradisiacos parajes del Caribe. La influencer, que recientemente fue nominada como mejor celebrity en los premios Bousnid Awards, se lució en la playa junto con sus pequeños.

La también cantante se mostró más que emocionada por celebrar el inicio de año en una fiesta en un yate; sin embargo, no todo salió como esperaba y tuvo un pequeño percance con el vestuario que usó para la festividad.

¿Qué pasó con María Pía Copello en Año Nuevo?

La exconductora de Esto es guerra sorprendió a sus seguidores de Instagram al utilizar un vestido corto tipo coctel en tono amarillo y unos zapatos de taco aguja en color dorado, por lo que no dudó en mostrar el outfit con diversas fotografías.

No obstante, minutos antes del Año Nuevo tuvo un problema con el calzado. Según evidencia la propia María Pía Copello en la plataforma, tuvo que cambiarse antes de la llegada el 2022. “Se me fregó el taco. Felizmente no son las 12″, escribió junto a una singular fotografía en la mencionada plataforma.

¿Qué pasó con María Pía Copello en Año Nuevo? Foto: captura Instagram

María Pía Copello se despide del 2021

María Pía Copello culminó el 2021 con un reflexivo mensaje que compartió en redes sociales. En el texto agradeció por las experiencias que vivió y aseguró tener muchas expectativas para los próximos 12 meses.

“Otro año que se va. Este 2021 estuvo lleno de retos y agradezco por todas las cosas buenas que me pasaron y por los aprendizajes que me dejaron las cosas no tan buenas. Gracias por estar conmigo durante este año, prometo un 2022 lleno de nuevas aventuras”, fue el mensaje que dejó la influencer en Instagram.