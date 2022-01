María Paz se contagia de COVID-19 y envía mensaje a Jesús Alzamora: “Hoy y siempre juntos”

María Paz González-Vigil, quien es modelo y esposa de Jesús Alzamora, no pasó el Año Nuevo entre familiares y amigos, ya que se encontraba aislada cumpliendo la cuarenta tras contagiarse de COVID-19. A través de sus redes sociales, le envió a su pareja un romántico mensaje y le agradeció por siempre estar con ella en los difíciles momentos.

En la reciente imagen que compartió en su cuenta de Instagram se ve a María Paz, Jesús Alzamora y su hijo usando protectores faciales y mascarillas. Ellos estaban en pijama posando muy alegres para la fotografía. Ante la noticia, sus amigas Carol Reali, Anahí de Cárdenas y Valeria Piazza le desearon lo mejor y le dedicaron palabras de aliento. “¡Amiga, mejórate pronto! Un Año Nuevo inesperado, pero tenlo por seguro que tendrás un 2022 brillante. Te adoro”, fue el mensaje de la ex reina de belleza.

María Paz González tras contagiarse de COVID-19

“Un Año Nuevo diferente, pero agradecida, siempre habrá momentos difíciles que luego nos hará más fuertes”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Luego, la modelo se dirigió a su esposo, Jesús Alzamora, y le agradeció por estar junto a ella en momentos difíciles. ”Gracias, Jesús Alzamora, por estar a mi lado en las buenas y en las malas, eres el mejor, y a Vicente, el niño más comprensivo y atento del mundo. Hoy y siempre juntos, gracias por la familia tan maravillosa que tengo”, añadió.

María Paz González comparte peculiar imagen tras contraer COVID-19

A través de sus historias en Instagram, María Paz González compartió un meme que busca reflejar cómo están las personas que aún no se han contagiado de COVID. Al respecto, ella escribió: “Oki, no lo logré”. Hasta el momento, Jesús Alzamora no ha compartido nada en sus redes sociales sobre si él y su hijo también están contagiados de COVID-19.