Ivana Yturbe dedica sentido mensaje a sus seguidores: “Gracias por vivir nuestra felicidad”

Ivana Yturbe se ha mostrado muy emocionada de recibir Año Nuevo al lado de su esposo y primogénita, ya que, por primera vez, celebra fiestas navideñas como mamá. En esta ocasión, la modelo escribió un sentido mensaje a sus seguidores por medio de las redes sociales en el que dijo estar agradecida con las sorpresas que le trajo el 2021 y por el apoyo de sus seguidores.

En la imagen publicada en Instagram se puede apreciar a la empresaria al lado del futbolista y en sus brazos a su hija, Almudena. “Les deseo que este 2022 venga lleno de amor y oportunidades para todos ustedes. Gracias por siempre acompañarnos y por vivir nuestra felicidad como si fuera suya. Les deseamos un muy, ¡Feliz año! Los Da Silva Yturbe” , escribió.

Asimismo, la esposa de Beto da Silva expresó está muy agradecida con el año que acaba de terminar. “Adiós 2021. Fuiste mi mejor año. Me casé con el amor de mi vida y llegó mi bebita a revolucionar todo y hacernos aún más felices”.

Ivana Yturbe celebró su primer Año Nuevo junto a su hija y esposo, Beto da Silva. Foto: Ivana Yturbe/Instagram.

Modelo celebró su primer año de compromiso con futbolista

La pareja conformada por la influencer y el deportista cumplió un año de compromiso el pasado 28 de diciembre. Por esta razón, Ivana Yturbe envió un romántico mensaje a Beto da Silva. “Hoy no solo celebro un año más de vida del amor de mi vida, si no, también un año de comprometidos. Ya casados y con Almu aquí, solo quiero agradecerle a Dios por todos los 28 de diciembres. No puedo tener un mejor compañero de vida, eres el mejor esposo, profesional y el mejor papá del mundo”.

Ivana Yturbe reveló que pidió por delivery su cena navideña

Antes de recibir Navidad, la empresaria estuvo en el programa de En boca de todos, en el que manifestó que comerá pavo. Luego de sus declaraciones, Ricardo Rondón le consultó si ella es la encargada de la cocinar a lo que Ivana Yturbe aseguró que no tuvo tiempo para los preparativos de su cena de Noche Buena. “No me pidas mucho. Normalmente siempre hago la cena, pero esta Navidad sí he tenido que comprar porque, entre Almudena y el trabajo, la verdad es que no he tenido tiempo para nada”.