Guty Carrera deja un sentido mensaje por Año Nuevo: “Que el 2022 sea el inicio de grandes cosas”

El chico reality Guty Carrera, quien pasó las fiestas en México, aprovechó el Año Nuevo para enviarle a sus seguidores un mensaje de reflexión. Él aconsejó a sus miles de fans que no pierdan el tiempo y que lo aprovechen al máximo diciendo a sus seres queridos lo mucho que los aman.

En su reciente publicación de su cuenta de Instagram, Guty Carrera compartió un sentido mensaje y una fotografía donde aparece con su pareja Brenda Zambrano. Ellos se lucen abrazados y sonriendo para la cámara.

¿Cuál fue el mensaje de Guty Carrera por Año Nuevo?

El exintegrante de Esto es guerra Guty Carrera les deseó a sus seguidores un feliz Año Nuevo y no dudó en dejarles un reflexivo mensaje. “Díganle a las personas cuánto las quieren, díganle a sus padres cuánto los aman, díganle a sus amigos cuánto los valoran. El tiempo no deja de avanzar, no nos perdamos en él. Hagan lo que se proponen, no dejen de soñar despiertos. Que el 2022 sea el inicio o la continuación de grandes cosas para todos ustedes. ¡Feliz año para todos! Se les quiere”, se lee en su reciente post.

El chico reality Guty Carrera le deseo un feliz Año Nuevo a sus miles de seguidores. Foto: captura / Instagram

Brenda Zambrano niega estar embarazada de Guty Carrera

La modelo y chica reality Brenda Zambrano le aclaró a sus seguidores que no está embarazada, sino que tenía colitis. Los rumores se desataron cuando ella participó con Guty Carrera en Inseparables. Uno de los participantes de dicho programa sorprendió con una peculiar pregunta, ya que se dio cuenta de que la joven se cuidaba mucho en las pruebas físicas.

Ante ello, Brenda respondió: “Para ese tiempo que dijo Yurem que yo estaba embarazada, creo que ya estaría a punto de aliviarme, sufro de colitis. Por eso, algunos me ven inflamada, subida de peso o hinchadita, pero embarazada no estoy”.