Gabriela Herrera sobre su paso por Reinas del show: Me posicioné en el programa por mi talento y no por nadie más

Siempre anheló estar en la televisión, y tras varios años de constante estudio y asistencia a castings, lo logró. Gabriela Herrera se encuentra forjando la carrera artística que ansió desde infante, y prueba de ello es haber llegado a la final de la segunda temporada de Reinas del show y haber quedado en segundo lugar contra Isabel Acevedo.

El reality de baile conducido por Gisela Valcárcel le dio a Gabriela la oportunidad de abrir su camino con nombre propio, y tras mucho esfuerzo y dedicación, todo comienza a prosperar para ella.

A su corta edad, la joven ha participado en diversos programas como bailarina; no obstante, fue a los 16 años cuando tomó la decisión, junto con su madre, de incursionar en el mundo de los realitys de competencia. Ahora, a sus 20 años menciona tener planes que involucran el canto, el baile y la pantalla, pero no ha develado mayores detalles al respecto, pues espera que sus seguidores se lleven una gran sorpresa con el reciente lanzamiento de la promoción de intriga que ha realizado y que brinda indicios de lo que veremos de ella en este 2022.

A propósito de ello, Gabriela Herrera conversó con La República y no descartó la posibilidad de ingresar a Esto es guerra en caso se presente la oportunidad. Menciona que el 2021 fue un año de aprendizaje y formación, y que en este año nuevo está lista para aventarse a volar.

¿A qué edad decidiste estudiar baile y canto?, ¿desde pequeña fluyó lo artístico en ti?

A mí me ha encantado el tema del baile, del canto, la actuación, la sensación de estar parada en un escenario desde muy pequeña.

Empecé a los 10 años en el baile, preparándome profesionalmente. Es algo que a mi nunca me exigieron, siempre he sido la que decidió estar en televisión, a la que le encantaba el bichito de ese mundo.

¿Cuándo fue tu debut en un programa de televisión?

La primera vez que aparecí en televisión fue en el programa Habacilar. Era un segmento que se llamaba Cereales Ángel, que era un concurso de baile de niños. El concurso era para niños de 8 y yo me metí teniendo 5 años… yo era así, atrevida.

El segundo programa en el que participé fue La casa de Timoteo. Ahí, tenía 7 años.

Hace algunos años participaste en el reality de ATV Combate. Tú has entrenado mucho en tu adolescencia, ya que te has mantenido activa bailando y haciendo deporte, ¿el ser parte de un reality de competencia supuso un cambio radical para ti o pudiste manejarlo?, ¿cuántos años tenías cuando ingresaste?

Eso era lo que yo pensaba. El entrenar para tu cuerpo no es lo mismo que entrenar en competencias. Yo entré a Combate con 16 años, le pedí permiso a mi mamá para poder ser parte del programa, y al día siguiente ya me quería salir. Era muy complicado.

Me costó, pero con constancia pude lograr competir y poder estar a la altura de una de las mejores, que en ese momento era Michela.

Tenía mil moretones, todos los días me hacía uno distinto. Era increíble el tema del desgaste que tuve. Muy aparte de estrenar (en las mañanas), tenía que ir al programa a ensayar los juegos. Prácticamente yo vivía en el canal.

Entrenaba a las 7 a. m., regresaba a mi casa, me duchaba, y salía para el canal a las 2 p. m., ensayaba los juegos hasta las 6 p. m., me alistaba e iniciaba el programa. Era una rutina muy fuerte.

¿Cuánto tiempo estuviste en el programa?

Un año y medio.

A propósito del lanzamiento de tu tema musical Latina, ¿has pensado en hacer otra canción en un futuro cercano?

Este 2022 tiene muchas sorpresas en el tema de la música, de la televisión, del baile, que les va a encantar. Estoy muy emocionada con esta nueva faceta de mi vida y agradecida también con el cariño de mis fans.

Ahora puedo enfocar mejor el tema de la música con mi nuevo equipo de trabajo, que es igual de intenso que yo (risas).

¿Cuál es género que más disfrutas bailar?

Aunque no lo crean (en referencia a la audiencia), es el urbano, no la salsa. Mi top 3 es: urbano, salsa y luego bachata.

Su paso por Reinas del show

¿Cómo fue tu experiencia en Reinas del show?, ¿sientes que fue un gran paso en tu carrera artística el que hayas participado en el programa?

Claro que sí. Cuando me ofrecieron la propuesta de estar en Reinas del show, fue una sorpresa muy grande, porque de haber pasado de bailarina de grupo a bailarina principal, y haber regresado nuevamente a ese mismo programa como artista, fue una alegría súper grande.

Fueron las mejores semanas que he tenido en el 2021. Semanas en las que he llorado, he sufrido, he reído, me he esforzado, no he dormido, pero al final de cuentas, todo lo entregaba en la pista y era algo que hacía con todo el corazón.

Reinas del show fue la gran cerecita del pastel del 2021. Me abrió muchas puertas. Por más que haya sido la más chibola de las participantes, era igual de perfeccionista e igual de intensa que todas ellas porque todas queríamos ganar.

¿Cuál consideras que fue la mayor lección aprendida durante tu paso por el programa?

La mayor lección aprendida es que nada se logra si es que no le metes la garra, corazón, dedicación y esfuerzo, porque las cosas te las pueden dar, pero si tu no trabajas para mantenerlas, de nada sirve. Reinas del show te hace analizar eso.

Gabriela Herrera comenta sus planes luego de Reinas del show 2. Foto: Gabriela Herrera

Habían momentos de emoción, alegría, pero también de tristeza y de frustración en Reinas del show, ¿qué etapa del reality consideraste la más laboriosa o la que más te costó asimilar?

Venía arrastrando las lesiones del reality de Combate, que se han tratado pero no estaban al 100% recuperadas. Mi pie izquierdo venía con una lesión y hubo un momento en el que estalló en dolor al esforzarlo y sobreexigirlo. Lo más difícil era eso, bailar con dolor. A partir de la cuarta semana bailaba inyectada, tanto para los ensayos como para el programa.

El sufrimiento mío era el ensayar, el querer hacerlo perfecto, y no podía por la lesión de mi pierna. Tengo un desgarro en el tobillo también, que me dificultaba el bailar. Los ligamentos estaban muy sobreexigidos y muy estirados. Era complicado.

¿A quiénes consideraste tus mayores rivales en la pista de baile?

A Isabel Acevedo y a Brenda Carvalho, porque con ellas llegué a la final.

Reinas del show llega a su etapa final. Foto: Reinas del show/Instagram

Tuviste enfrentamientos con Diana Sánchez, Milena Zárate, entre otras participantes de Reinas del show, ¿dichos conflictos fueron parte del reality?, ¿cómo es tu relación con ellas ahora?

Creo que el tema de las peleas que hubo en el programa eran parte de la convivencia, del estrés que tienes. Yo traté de no pelearme con nadie, me iba más por el lado del baile. Por más que me atacaban por las extensiones, por mi pareja de baile, trataba de no responder, pero llega un punto en el que ya cuando te buscan, te llegan a encontrar.

No tenía ningún problema con ninguna (de las participantes) y no lo tengo. Al contrario, nos hemos vuelto a juntar en un restaurante apenas terminó el programa y estuvimos cenando ahí, matándonos de risa.

Dijiste que querías volver para una revancha, ¿contra quién te gustaría batirte a duelo nuevamente?

¡Claro! Creo que todas queremos nuestra revancha. Me gustaría batirme a duelo con Isabel, me quedé picona el día que me hicieron bailar la bachata. Ese día estaba con el pie mal, no me podía poner tacos. Tenía que estar con reposo absoluto de casi semana y media y no hice caso. Por más que estaba inyectada, sentía dolor y era un poco complicado.

Ahí, utilicé un vestuario del que se desprendieron casi todas las piedritas por todo el escenario. Cuando salimos a bailar y barrieron el suelo, recogieron un pote de piedras de todo el vestuario.

Gabriela Herrera expresó su frustración al perder el duelo contra Isabel Acevedo y explicó que su vestuario le jugó una mala pasada. Foto: captura América TV

Hay muchas personas que a menudo confunden tu seguridad en pantalla con arrogancia y falta de humildad, ¿qué opinas de aquellos comentarios de detractores e incluso de personas que se encuentran en el mundo del espectáculo?

Esos comentarios se llegaron a crear en el reality de Combate, cuando me peleaba en ese momento con Sahamara y Michela (que ahora es mi amiga), porque tenían sus trapitos sucios.

Yo había llegado al reality sin polémica, ampay o algo que me saquen en la cara, y del único lado que se pudieron agarrar para que sus fans me atacaran fue decir que no tenía humildad.

Yo estoy bañada en aceite, conozco este mundo y sé lo que le gusta a la prensa. Yo no vendo eso, no estoy metida en ningún escándalo, mi lado es más artístico. Tampoco soy monedita de oro para agradarle a todo el mundo.

Futuros proyectos

Lanzaste una promo de intriga en redes sociales hoy, 1 de diciembre a las 12 p. m., como para recibir el 2022, ¿podrías brindar mayores detalles de lo que se vio en ese corto clip? Algún indicio quizás….

Este 2022 tendrá muchas sorpresas, muchas cosas hermosas. El 2021 para mí ha sido el año de aprendizaje, el año de formarme, el año de coger cancha para el 2022 aventarme a volar.

Tengo muchas propuestas muy lindas y le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto amo, y de cruzarme con personas maravillosas en mi camino.

En caso se dé la oportunidad y te ofrezcan ser parte de un reality de competencia, como Esto es guerra, ¿aceptarías?

A mi me gusta dar el 100% en cada cosa que hago. Si en este 2022, se da la oportunidad de ingresar a Esto es guerra, lo pensaría. Extraño ese lado picón de mí, de las competencias, ese temor de cuando estás en alturas. Podría ser que esté en un reality de competencia, ¿quién sabe?