Flavia Laos recibe el Año Nuevo encendiendo pirotécnicos y genera indignación en redes

Flavia Laos recibió el Año Nuevo 2022 jugando con productos pirotécnicos junto a sus seres queridos. La influencer utilizó sus redes sociales para compartir el preciso momento en el que enciende la mecha de las llamadas ‘tortas de bombardas’. La joven se llevó un gran susto al notar que el fuego se acercaba al explosivo y huyó despavorida.

En el video que subió a sus historias, mostró su reacción y adjuntó un mensaje. “ Acá, prendiéndolos, pero soy la primera en sacar la cola ”, redactó la influencer.

Sin embargo, el material audiovisual no fue bien tomado por algunos de sus seguidores, quienes recurrieron a Twitter para expresar su indignación ante lo expuesto.

Usuarios cuestionan accionar de Flavia Laos. Foto: captura/Twitter

“Flavia Laos orgullosa y reventando pirotécnicos cerca a un perrito”, señala un usuario, quien menciona que los canes sufren mucho por los estruendos de los pirotécnicos.

Minutos después de haber subido el material, la influencer lo eliminó de sus historias de Instagram. De momento, no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho.

Flavia Laos sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster

Flavia Laos habló por primera vez sobre el vínculo de Patricio Parodi y Luciana Fuster, tras el ampay que los chicos reality protagonizaron en un balneario de Ica, a finales del 2021.

La joven aseguró que ambos ya no son sus amigos. “Estoy tranquila. No soy de piedra, pero el tema de Patricio Parodi ya lo superé, ya me siento bien. Además, ya lo vi ayer y ahí nomás”, dijo en En boca de todos el pasado 21 de diciembre.

Flavia Laos habla del cariño a las hermanas de Patricio Parodi

Sobre la buena relación que mantiene con las hermanas de Patricio Parodi, Flavia Laos dijo que ese vínculo aún seguirá vigente.

“Estamos emocionados porque será mujercita, vamos a engreírla. Tengo fotos, pero no las subí, no quería que la gente piense mal. Yo fui ahí con las ganas de ver a Majo y saludarla. (...) Sus hermanas son con unas hermanas para mí y no podía perdérmelo”, acotó la actriz.