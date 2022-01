Ethel Pozo, Rafael Cardozo, Tilsa Lozano y los famosos peruanos que se casarían en el 2022

El 2021 terminó, pero dejó muchos románticos momentos que remecieron el medio del espectáculo local. Aunque fue un año afectado por la pandemia y la crisis económica, en los últimos 12 meses muchos famosos artistas se comprometieron con sus respectivas parejas y este nuevo año sería el momento preciso para sellar su amor en matrimonio.

Ethel Pozo, Natalia Salas, Tilsa Lozano y Rafael Cardozo son algunas de las figuras de televisión que podrían ‘dar el sí' en el 2022.

Natalia Salas

Natalia Salas y Sergio Coloma se comprometieron en el mes de agosto durante un viaje que hicieron a un parque temático de Disney junto con su hijo Leandro, quien tenía solo algunos meses de nacido. La actriz no dudó en compartir el preciso momento en que su pareja, con quien mantiene una relación desde el 2017, sacó el anillo y le propuso matrimonio.

La también conductora aseguró que quedó atónita. “Sergio dice que soy muy difícil para hacerme regalos y más para sorprenderme, pero ayer me sorprendió realmente. He chongueado tanto con ese momento que nunca me detuve a pensar en qué haría o diría una vez que llegue. Y llegó y fue perfecto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tilsa Lozano

Jackson Mora le pidió matrimonio a Tilsa lozano en el día en que cumplían un año de relación sentimental. El deportista y empresario la invitó a cenar a un restaurante de la Costa Verde y en el momento más inesperado sacó el anillo de compromiso.

Minutos después del romántico momento, compartió con sus seguidores la noticia. “¿Descubren algo? Estoy sudando. Qué te dije, les presento a mi futuro esposo”, se le escucha decir en la grabación con un tono nervioso.

“Mis chacales que estuvieron dentro del local, registrando inadvertidamente todo lo que pasaba en su mesa", dijo Magaly al develar las imágenes de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Foto: captura ATV

Deyvis Orosco

Aunque Deyvis Orosco y la ahora madre de su hijo, Cassandra Sánchez de La Madrid, sellaron su compromiso en el año 2020; la pandemia de coronavirus les impidió casarse. Con la llegada del nuevo año y de su primogénito, el cantante y su pareja podrían ya estar preparando la ceremonia.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Ethel Pozo

Ethel Pozo y Julián Alexander se comprometieron en el mes de julio en Cancún, lugar al que llegaron para un evento familiar junto a las dos hijas de la conductora. En un inesperado momento, el productor decidió sacar el anillo, en complicidad con las menores, y le propuso matrimonio a la hija de Gisela Valcárcel.

Luego, la figura de televisión se enlazó en vivo con su programa América hoy para contar detalles sobre el suceso. Tan solo algunas semanas atrás, aseguró que ya se encuentra en preparativos para el evento, que se llevaría a cabo fuera de Lima.

Valeria Piazza

Valeria Piazza reveló en octubre que su novio, Pierre Cateriano, le pidió la mano. Ambos ya tienen más de 10 años de relación y en el mes de octubre decidieron comunicarlo públicamente. La infidencia fue por parte de Ivanna Yturbe, mientras le realizaba una entrevista a la modelo. ”¡Valeria se nos casa, muchachos! “, dijo la esposa de Beto Da Silva.

Piazza confirmó días después que el matrimonio se llevará a cabo en el 2022 y aseguró que se encuentra muy emocionada por iniciar una familia con su pareja.

Valeria Pizza indicó que desde que fijo fecha de matrimonio con su novio, Pierre Cateriano, empezó a usar su anillo. Foto: captura América TV.

Rafael Cardozo

Los primeros comprometidos del 2022. Rafael Cardozo no tuvo mejor idea que proponerle matrimonio a Cachaza durante la celebración de Año Nuevo que tuvieron en un crucero. Los brasileños compartieron rápidamente la noticia con sus millones de seguidores en Instagram.

“Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada creo, no solo por mí, sino por todos ustedes que nos acompañan desde siempre por acá. Estoy muy feliz y por supuesto que dije sí”, escribió Carol Reali junto a tiernas fotos del momento.