Bryan Arámbulo suspende sus shows musicales tras ser víctima de agresión

Comenzó mal el 2022. El equipo que trabaja con Bryan Arámbulo publicó un comunicado para dar a conocer que el cantante sufrió una agresión durante este 1 de enero. El pronunciamiento no detalló cómo se dieron los hechos, pero agregó que su vehículo también fue dañado y que por eso decidieron cancelar las presentaciones que tenían pactadas para este sábado.

“Al público en general y a todos los seguidores, queremos dar a conocer que nuestro artista Bryan Arámbulo ha sido víctima de agresión a su persona y a su vehículo, motivo por el cual, y salvaguardando su salud y su persona, hemos decidido cancelar las tres presentaciones programadas para el día de hoy”, señala el comunicado.

PUEDES VER: Bryan Arámbulo reaparece en televisión tras realizarse rinoplastia

Conciertos de Bryan Arámbulo serán reprogramados

Asimismo, el equipo de trabajo del joven cantante indicó que en los próximos días dará a conocer las nuevas fechas en que se llevarán a cabo estos shows.

Bryan Arámbulo fue víctima de agresión durante la presente jornada. Foto: Facebook

“Estaremos agradecidos de antemano por su comprensión y estaremos anunciando por este medio las fechas que vamos a reprogramarlas”, precisaron.

Bryan Arámbulo se pronuncia tras su cirugía estética en la nariz

Bryan Arámbulo sorprendió a sus seguidores tras lucir un renovado look luego de someterse a una cirugía estética en la nariz. Sin embargo, el cumbiambero recibió centenas de críticas por su nueva apariencia, por lo que aseguró que se encuentra feliz tras su rinoplastia.

“Me siento súper feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga”, indicó a Correo.

Bryan Arámbulo. Foto: Bryan Arámbulo/Instagram

Bryan Arámbulo tiene su primera aparición en TV tras su cirugía en la nariz

El intérprete de cumbia brindó su primera entrevista en señal abierta a pocas semanas de haber dado a conocer que se sometió a una rinoplastia.

Asimismo, Bryan Arámbulo habló a las cámaras de América espectáculos sobre el estreno de su nueva canción en colaboración con Cielo Torres.