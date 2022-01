Andrea San Martín y su reflexivo mensaje en Año Nuevo: “Todos merecen solo buenos deseos”

Andrea San Martín no está pasando por un buen momento en su vida luego de protagonizar fuertes problemas legales con el padre de su segunda hija. Horas antes de recibir Año Nuevo, la ex chica reality contó que no tenía ningún plan porque no estaba en condiciones de celebrar la llegada del 2022. Sin embargo, la conductora de televisión aprovechó la fecha para enviar un reflexivo mensaje.

La pareja de Sebastián Lizarzuburu utilizó su cuenta oficial de Instagram para desear lo mejor a sus seguidores a pesar de no conocerlos. “Feliz Año a todos ustedes, porque independientemente de conocernos o no, todos merecen solo buenos deseos” , escribió.

Además del festivo mensaje, la presentadora publicó una fotografía en la que se le puede ver contenta al lado de sus menores hijas y animó a sus seguidores a luchar por sus metas. “2022. Que nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer”.

Andrea San Martín celebró Año Nuevo junto a sus menores hijas. Foto: Andrea San Martín/Instagram.

Juan Víctor Sánchez y su peculiar mensaje a la modelo

A pocas horas de recibir el 2022, Juan Víctor Sánchez generó diversas reacciones con su indirecta a Andrea San Martín tras asegurar que no puede ver a su hija. “Calzoncillo amarillo listo, maletas listas, uvas listas, confeti listo, ¿alguien sabe qué se usa para que me puedan dejar compartir como antes con mi hija?”, escribió el extripulante en sus historias de Instagram.

Juan Víctor Sánchez deja entrever que él y Andrea San Martín continúan sin llegar a un acuerdo sobre la tenencia de su hija. Foto: Juan Víctor/Instagram

Andrea San Martín regresó al programa La banda del chino

La aparición de Andrea San Martín al lado de Aldo Miyashiro sorprendió a los seguidores de La banda del chino, luego de sus problemas legales con Juan Víctor Sánchez. La cuenta oficial de Instagram del programa anunció un especial por fin de año y en las imágenes se pudo ver a la modelo. “Esta noche (martes 28 de diciembre) recordamos a los artistas que nos dejaron este 2021 y que vivirán siempre en el recuerdo de todos los peruanos”.