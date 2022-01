Adele, ABBA y otros artistas que lograron vender más vinilos en 2021

Un hecho histórico en la industria musical a nivel global ha sido registrado. Según las nuevas estadísticas compartidas por la Industria Fonográfica Británica (BPI), este año se vendieron más de cinco millones de discos de vinilo, un 8% más que en 2020. Aristas como ABBA, Adele y más resaltan en la lista de los artistas que más vendieron en este formato.

"Después de un aumento estimado del 8%, las ventas de vinilos han superado los 5 millones de unidades en 2021, la mayor cantidad en más de 30 años, y el vinilo ahora representa casi una cuarta parte de las compras de álbumes de 2021", señala el tweet. Foto: Twitter BPI

¿Cuáles fueron los vinilos más vendidos?

El disco de vinilo más vendido de 2021 hasta ahora es el último de ABBA, Voyage. A este le siguen 30 de Adele y Diecisiete going under de Sam Fender.

Geoff Taylor, director ejecutivo de BPI, Brit Awards y Mercury Prize, se manifestó al respecto, y aseguró que “es un gran momento para ser un fanático de la música”, ya que hay una oferta más amplia que antes.

“Gracias a la inversión del sello discográfico en nueva música y talento, los fans pueden comprar y coleccionar la música que más les gusta en vinilo, CD e incluso casete, mientras disfrutan del acceso a más de 70 millones de canciones para transmitir al instante y con la frecuencia que quieran, a su vez, permite que una nueva generación de artistas cree música y mantenga carreras exitosas en un mercado global“, comentó.

Geoff Taylor, CEO de BPI, BRIT Awards y Mercury Prize elogió el éxito de los nuevos artistas que mantienen una carrera en un mercado cada vez más global. Foto: Twitter BPI

¿Cuál es la relación entre este formato y la generación Z?

MRC Data realizó una encuesta por dos semanas, en la que se preguntó a 4.041 personas (con edades desde los 13 años a más) sobre sus influencias musicales, inspiraciones y compras.

El 15% de los encuestados de la generación Z, personas identificadas como nacidas entre 1997 y 2012, aproximadamente, afirmó haber comprado álbumes de vinilo en el último año. Esto evidenciaría que la generación Z compra más discos de vinilo que los millennials.

Recordemos que, en 2020, también se vendieron más vinilos que los CD. Esto no ocurría desde la década de 1980. Según Recording Industry Association of America (RIAA), el vinilo generó US$ 232 millones de las ventas físicas totales, de los US$ 376 millones registrados en la primera mitad de 2020.