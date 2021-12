Yo soy: Carlos Burga, ‘José José’, halaga el talento del imitador chileno de Nino Bravo

Carlos Burga, el imitador de José José en Yo soy, grandes batallas internacional se pronunció luego de eliminar a Sebastián Hormazábal, cantante que llegó desde Chile para demostrar su talento al imitar a Nino Bravo. El famoso intérprete no dudó en resaltar el talento de su compañero después haberlo sacado de competencia.

¿Qué dijo Carlos Burga sobre el imitador de Nino Bravo?

‘José José' confesó que su enfrentamiento musical contra el ‘Nino Bravo’ chileno fue uno de los más difíciles que le ha tocado, debido a que no se encontraba listo para ser testigo de tanto talento.

“Podría decir que de todas las batallas que yo he tenido, de todos los enfrentamientos, para mí este ha sido el más difícil de todos , definitivamente. Yo no vine preparado para esto, no vine preparado para el nivel que él tenía, y en esta segunda batalla ya me había dado cuenta de el monstruo que era en ese escenario”, expresó en el backstage del programa.

Del mismo modo, aseguró que se encuentra muy motivado para seguir avanzando en Yo soy, grandes batallas internacional: “Quería demostrarme a mí mismo de qué estoy hecho y, definitivamente, gracias a Dios pude ganar esa silla”.

Así fue la batalla de ‘José José' y Nino Bravo

En palabras de los jurados de Yo soy, la batalla de desempate de los imitadores de José José y Nino Bravo fue una de las más reñidas y esperadas de la temporada. Dos de los favoritos para llevarse la copa se enfrentaron días atrás e interpretaron los conocidos temas “Mix volcán/Amor, amor” y “Mi querida mamá”, respectivamente.

El reto dio como resultado la eliminación de Sebastián Hormazábal, el imitador chileno que se ganó los aplausos de la audiencia peruana. El cantante decidió regresar a su país natal tras dejar la competencia de Latina.