Valeria Piazza dona la ropa que no usa como su cábala de Año Nuevo: “Libera energía”

¡Alista sus cábalas! Al igual que muchos personajes de la farándula, Valeria Piazza contó cuál será uno de sus rituales para despedir el año y tener un próspero 2022. En medio de su último programa del año, la carismática conductora explicó que hacer una limpieza de su closet la ayuda a liberar la energía acumulada en su casa.

“A veces puede parecer una tontería, pero (es bueno) sacar la ropa del clóset que no usas; a veces acumulamos y dejamos la ropa atrás, al final y la verdad que cuando uno se da cuenta podemos donar esa ropa, y sientes como un peso menos de encima, que te liberas” , detalló la conductora.

“Es que a veces puede parecer una tontería, pero esa limpieza de cosas materiales, de alguna manera sentimos de que nos liberamos energía que está cargada en la casa”, agregó.

¿Cuál es la otra cábala que hará Valeria Piazza para recibir el Año nuevo?

Además, Valeria Piazza mencionó que otra de sus cábalas de Año Nuevo es poner a su alcance las hojas de laurel y también lentejitas. “Laurel también en la billetera, también me han dicho lentejitas para atraer dinero”, finalizó.

Valeria Piazza se llevó premio como mejor conductora revelación de espectáculos por En boca de todos

En la premiación de En boca de todos, Valeria Piazza se llevó el reconocimiento como mejor conductora revelación de espectáculos. Tras recibir su galardón, la ex reina de belleza se mostró muy emocionada y agradeció a los conductores del programa.

“Muchísimas gracias. De verdad, no me lo esperaba, chicas. (…) Ya van a ser cuatro años siendo parte de América espectáculos. Creo que cada día voy aprendiendo, voy mejorando, y esto me ayuda mucho”, manifestó emotivamente Piazza.