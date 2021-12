Samuel Suárez manda indirecta a Ethel tras incendio en Mesa Redonda: “Globos de deseos son peligrosos”

Samuel Suárez se pronunció sobre el incendio que se inició la noche del 30 de diciembre en Mesa Redonda, y habló sobre el alto peligro de los famosos “globos de deseos”, los cuales pueden llegar a ocasionar este tipo de infortunios. De ese modo, el periodista mandó una indirecta a Ethel Pozo, quien hace unas semanas celebró su cumpleaños y lanzó un globo que terminó en la casa de su vecina.

A través de sus redes sociales, el comunicador comentó sobre este accidente que se originó en una de las galerías que funcionaba de manera ilegal en el centro de Lima.

“Incendio en galería de Mesa Redonda, justo hablábamos hace unos días de lo peligroso de esos globitos de los deseos. ‘Las cajas que puedan’ es la frase desesperada de los comerciantes por intentar salvar su mercadería”, dijo

“No compren estos globos altamente peligrosos, olvídense de los deseos que llegan al cielo, a lo mucho unos metros y caen, causando posibles daños. No vale la pena”, añadió Samuel Suárez, en su portal de Instarándula.

Rodrigo González calificó de improvisado a ‘Samu’

Tuvieron un intercambio de palabras. ‘Peluchín’ reveló por qué no replicó la información de Instarándula en su programa. “Esta es la verdadera razón por la que estaba en la playa. Todavía nos escriben a decir que estamos desactualizados. No, no podemos unirnos para patinar todos a la vez”, dijo Rodrigo, y aprovechó el momento para criticar la estética del canal de Samuel Suárez.

“Si quieres verdaderamente tener un público detrás, y no solamente te siga por lo que te siga, no solamente te copies todo, toda la dinámica de nuestro show, todos los colores, la estética de nuestro show, la gráfica de nuestro show, de nuestras historias”, agregó.

Rodrigo González criticó duramente a Samuel Suárez por publicar el supuesto ampay entre Melissa Paredes y Pancho Rodríguez. Foto: Instagram/captura.

‘Samu’ le responde a Rodrigo González

No se quedó callado. El periodista de espectáculos tomó con calma las críticas de ‘Peluchín’ y le contestó a través de su portal Instarándula, donde aseguró que no se considera una copia de Amor y fuego.

“Yo no entiendo qué dice de la dinámica del show, este señor es un opinólogo del espectáculo, que se sienta a opinar de las notas que todo un equipo periodístico trabaja para usted”, dijo.