Rodrigo Cuba se muestra feliz al tener a su hija cerca para pasar Año Nuevo 2022

Rodrigo Cuba despedirá el 2021 con el amor de su vida. El deportista se mostró muy emocionado al compartir los últimos momentos del año con su hija. Por tal motivo, subió fotografías en las que se puede apreciar a la menor en la playa, donde se entiende que pasarán las fiestas.

Minutos antes, la exconductora de América hoy publicó un sentido mensaje en sus redes sociales que decía: “Mi felicidad sería infinita si te tuviera todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo: ‘No se puede tener todo en la vida’. Pero sabes qué, Dios me dijo: ‘Ella siempre está en tu corazón’. Te amo infinito, bebé”.

Una semana atrás, el futbolista no pudo compartir la cena navideña con su pequeña porque, de acuerdo al horario que manejan con su exesposa, Melissa Paredes, pasó Navidad con la actriz.

Melissa Paredes confesó que sufrió cuadro de depresión

Melissa Paredes realizó un enlace en vivo para el programa Mujeres al mando, donde contó detalles de todo su proceso de separación con el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

“Casi estuve medicada”, en referencia al cuadro de depresión al que estuvo expuesta; sin embargo, afrontó el proceso y mejoró.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes fueron grabados paseando con su hija

El programa Amor y fuego grabó a Rodrigo Cuba y Melissa Paredes caminando en un parque con su pequeña. Por lo que empezaron a especular que podrían estar en planes de reconciliación.

No obstante, la actriz salió a desmentir los rumores: “Yo no entiendo qué tanta especulación. Nos van a ver mil veces juntos, somos papás de una niña maravillosa. No va por ningún otro lado, somos papás de Mía y siempre lo vamos a ser”.