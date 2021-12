Rauw Alejandro canceló sus presentaciones tras contagios de COVID-19 en su equipo de trabajo

Rauw Alejandro decidió cancelar su presentación en la edición número 63 de la tradicional Feria de Cali, en Colombia, luego de que varios miembros de su equipo de trabajo hayan dado positivo a la COVID-19. El puertorriqueño utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores del país cafetalero.

El novio de Rosalía compartió un video en Instagram para contar por qué no realizará su concierto. “Que tal, mi gente de Cali, Colombia, Ra Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá de que no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de COVID-19 en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no podemos dar el show que realmente ustedes se merecen” .

Sin embargo, el intérprete de “Tiroteo” anunció que el evento fue postergado para el próximo 25 de febrero. “Espérenme, me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias por el apoyo, les deseo lo mejor del mundo”.

Jhay Cortez estrena nueva canción “Enterrauw”

El cantante vuelve a ser tema de discusión a nivel internacional tras estrenar su nuevo sencillo, “Enterrauw”, canción que estaría dirigida a Rauw Alejandro. Las frases como “Oye, deja ese falso machismo y esa falsa humildad” y “¿Por qué no dices que te meten como tres millones en campaña (de publicidad) a cada canción?”, han hecho que seguidores de ambos artistas se enfrenten en las redes sociales.

Rauw Alejandro defiende a Rosalía de los ataques de Jhay Cortez

El mundo del género urbano se ha visto opacado por la polémica protagonizada entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro. Además, en esta discusión se ha visto involucrada Rosalía, pareja del intérprete de “Todo de ti”. En esta ocasión, la pareja de la española escribió un mensaje en Twitter. “Las mujeres se respetan. ¡Lechón! Vamos para encima” comentó molesto porque el novio de Mía Khalifa se refirió a la cantante en su canción “Si Pepe remix”.