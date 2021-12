Predicciones 2022 sobre Magaly, Gisela, Rodrigo González y más figuras de la farándula peruana

El Año Nuevo está a punto de llegar y muchos ya han empezado a preguntarse qué pasará con los principales rostros de la televisión peruana. Rodrigo González, Magaly Medina y Gisela Valcárcel son algunos de los personajes que generan mayor intriga en el público peruano. Por ello, el vidente Mossul se atrevió a lanzar algunas predicciones sobre el futuro de estas mediáticas figuras para el 2022.

Gisela Valcárcel

Sí va a regresar la televisión, pero la veo muy preocupada por su programa. Va a haber un cambio, el formato. Va a ser el mismo, pero con otra temática. La veo retomando las pantallas en el horario en el que empezó, de repente la vamos a ver queriendo entrar de a poquitos en las mañanas, pero solo como una distracción temporal, quizás en América hoy.

Se le aparece un amor, pero ella no lo va a sacar a la luz, no va a entregarse al amor. En una vida pasada, parece que Gisela Valcárcel ha sido monja.

Magaly Medina

Actualmente la veo muy feliz en su programa de TV. La relación con Alfredo Zambrano va por buen camino, ha tenido buenas raíces estos últimos tiempos, pero va a ser muy difícil cerrar cosas del pasado de Alfredo que van a salir a la luz... Así como salió Giuliana Rengifo, puede que aparezca otra personita queriendo hacer noticia, pero ahorita los veo en su mejor momento. Yo veo que Magaly debería darse cuenta que a veces impone cositas en la relación. Siento que a él no le gustan ciertas actitudes, pero como que ellos ya se han acostumbrado a eso.

Rodrigo González

Van a venir otras ofertas de otros canales, pero yo veo q continúa en Willax. También van a haber cambios dentro de su programa, la producción, todo, va a haber un cambio fuerte. Lo veo con un nuevo amor, lo veo en amores.

Raúl Romero ¿el regreso de Habacilar?

No veo que Raúl Romero regrese a la TV, lo veo en otros proyectos. De repente puede ser invitado, pero no conductor de Esto es guerra. No lo veo haciendo ese tipo de programas. Y no regresa el programa Habacilar.

Sin embargo, las cartas me dicen que si se proyectan y lo logran hacer (que Habacilar regrese a la TV), puede tener un gran alcance, un buen público, les iría muy bien, pero depende mucho de que una producción quiera invertir en el programa.

Esto es guerra

Aquí, como nuevo conductor, me sale que es un personaje que va a dar que hablar, un caballero que va a dar que hablar... Puede que Raúl Romero aparezca, pero un tiempo nada más, como coconductor.... Sale la carta del emperador y de la resurrección con la ofrenda. Estos tres arcanos marcan que esta persona que llegaría causaría mucha noticia, un revuelo en todos los medios de comunicación, sorprendería mucho.

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz

Todavía hay resentimientos entre ellos, yo no veo reconciliación.