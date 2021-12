Melissa Klug descarta distanciamiento con Samahara Lobatón: “Siempre voy a estar para mis hijos”

Melissa Klug estuvo en el ojo de la tormenta luego de dar a entender que no aprobaba la reconciliación de Samahara Lobatón y Youna. Sin embargo, la empresaria ha dejado en claro que no tiene ningún problema con su hija, ya que la influencer aseguró que no pasó Navidad con su madre, sino con su pareja y primogénita en su nuevo hogar.

Luego de la decisión de la ex chica reality, la ‘Blanca de Chucuito’ recordó su apoyo incondicional hacia su familia, a pesar que no esté de acuerdo con sus decisiones. “Como padres uno aconseja, cada hijo toma sus decisiones que quizás no nos puedan gustar, pero yo siempre voy a estar para mis hijos así se equivoquen” , manifestó para Trome.

Por otro lado, la empresaria recordó lo difícil que fue para sus hijos cuando contrajo COVID-19. “Yo la pasé mal cuando enfermé de COVID-19, me asusté mucho por mis hijos, pero ahí estuvo mi ‘Chamita’ y mi ‘Mandi’ cuidándome. Cuando pasas por experiencias tan fuertes te das cuenta de lo bonito que es tener una familia unida, a la que le das amor y recibes amor”.

Influencer contenta tras pasar Navidad con Youna y su hija

Luego de que la joven precisara que no celebró Navidad al lado de su madre Melissa Klug, el pasado 26 de diciembre, Samahara Lobatón contó por redes sociales cómo fue su celebración con el padre de su hija. “Recién me conecto por aquí porque hemos pasado la Navidad súper, en familia, dejamos los teléfonos en costado y disfrutamos de la ‘Chancha’ (su hija Xianna)”. En ese mismo video, la pareja de Youna reveló que había pedido a sus familiares no regalarle juguetes a su primogénita.

Samahara Lobatón celebra con Melissa Klug horas antes de Navidad

Fue la primera Navidad de Melissa Klug alejada de su hija y nieta; sin embargo, Samahara Lobatón decidió pasar un momento familiar con su madre y hermanas horas antes de la medianoche, tal como lo contó en el programa En boca de todos. “A mi mamá la veo hoy. Voy con Xiana todo el día hasta la noche porque Youna se va a trabajar todo el día. Llego a mi casa, la baño, la hago dormir y me pongo a alistar la mesa. Youna regresa en la noche y ya mañana nos vamos a ver a su familia y luego a mi papá”.