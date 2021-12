Mariella Zanetti se corona como ‘La más fría’ y le advierte a Ethel Pozo: “Nada dura para siempre”

Fiel a su estilo, Mariella Zanetti le advirtió a Ethel Pozo sobre su compromiso con Julián Alexander, durante la edición de este 31 de diciembre en América hoy. Durante el último programa del año, continuó la premiación con los Hércules de oro, donde la exbailarina se coronó como ‘La más fría’.

Todo inició cuando Mariella recibió dicho reconocimiento y la hija de Gisela Valcárcel le preguntó si no le había dado un poco de pena la separación de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, no imaginó la respuesta que recibiría por parte de la humorista.

“Nada dura para siempre, si tú crees que todo va a durar eternamente, anda… Hombres hay…” , dijo Zanetti.

PUEDES VER: Mariella Zanetti fue víctima de una cruel broma por el Día de los inocentes en América hoy

Mariella Zanetti pide a la gente que no critique en redes sociales

Además, Mariella Zanetti aprovecho en pedir a todos los televidentes a que no de escondan en las redes para criticar a los personajes que aparecen en pantallas, ello en clara referencia a los duros calificativos que recibió Melissa Paredes al ser ampayada con Anthony Aranda.

“Yo he aprendido algo con la vida, el tiempo, las decepciones: no tienes que estar llorando porque las cosas terminaron o no se dio. Uno tiene que aprender a pedir perdón, debemos aprender a no juzgar, no despotriques tu odio en las redes, porque detrás de todo, hay una mamá” , señaló.

Mariella Zanetti se mostró en contra de las críticas hacia Melissa Paredes. Foto: composición

Mariella Zanetti recuerda que le fueron infiel tras pedirle matrimonio

En una edición de América hoy, Mariella Zanetti contó una amarga experiencia que vivió cuando le pidieron la mano en México, pues reveló que luego de comprometerse tuvo que terminar su relación por un tema de infidelidad.

“Una (de sus pedidas de mano) fue en México, con mariachis... Me ‘palteó’ un poco, la gente aplaudía, pero ya después le dije ‘Hay que tomarlo con más tranquilidad’... Ahí nomás (terminó el romance), me sacó la vuelta”