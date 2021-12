María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, desmiente estar grave tras contraer COVID-19

María Antonieta de las Nieves preocupó a sus millones de seguidores al anunciar que dio positivo por coronavirus recientemente. La actriz mexicana, famosa por su papel de la Chilindrina, difundió un comunicado en el que dio detalles sobre su salud.

“Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positiva al hacerme la prueba”, expuso la artista mexicana de 71 años.

Del mismo modo indicó que se encuentra atravesando un cuadro leve: “Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común”. Sin embargo, algunos medios informaron que se encontraba delicada.

PUEDES VER La Chilindrina anuncia que dio positivo por COVID-19 y revela su estado de salud

¿Qué dijo la Chilindrina?

María Antonieta de las Nieves desmintió tajantemente los reportes sobre su estado de salud que se han difundido en diversos medios mexicanos, en los que se indica que ha experimentado síntomas graves de la COVID-19.

“No sé de dónde salió el chisme de que me estaba muriendo, de que estuve grave. Es cierto, me pegó el COVID, pero es según como uno se siente. Yo siempre he sido muy positiva, estoy muy bien, solo tengo una poquita de gripa, no he tenido malestares . Gracias a la prensa por estar al pendiente, no se preocupen”, expresó en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

María Antonieta de las Nieves revela que busca el amor

La popular ‘Chilindrina’ se comunicó con el canal mexicano Imagen Televisión y habló sobre sus deseos para el 2022 en cuanto al ámbito sentimental. Según comentó María Antonieta de las Nieves, desea una persona con la cual sentirse acompañada, luego de dos años de la muerte de su esposo Gabriel Fernández.

“Necesitas a alguien con quien conversar, necesitas a alguien con quien ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar. Lo que yo necesito es alguien que este juntito a mí. Que esté él en su casa y yo en la mía, ¿para qué? Es absurdo tener a alguien así”, dijo al canal.