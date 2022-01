Juliana Oxenford se muestra a favor del cierre de playas: “No nos portamos bien”

Debido al crecimiento de casos de COVID-19 en los últimos días, el Gobierno de turno decidió clausurar el acceso a las playas de Lima Metropolitana para el 31 de diciembre y 1 de enero. Por ello, Juliana Oxenford habló de este tema en la última edición de su noticiero en ATV. Pese al rechazo de gran parte de la opinión pública, se mostró a favor de esta medida.

La periodista tomó como referencia las imágenes difundidas durante las fiestas de Navidad, donde miles de bañistas acudieron a las diversas playas de la capital para pasar un momento de relajo. Sin embargo, los protocolos como el distanciamiento o el uso de mascarillas no fueron acatados, además, que el consumo de alcohol fue algo recurrente.

Juliana Oxenford envía mensaje de reflexión a los bañistas

Como ya es costumbre, Juliana Oxenford se tomó varios minutos de su programa para hablar sobre el cierre de playas. La conductora aseguró que esta medida no malogra las fiestas, ya que el contagio es el verdadero problema.

“Algunos dirán ‘cómo nos van a malograr el Año Nuevo’. No. El Año Nuevo se malogra si te contagias, si contagias a tu familia, a tus amigos. No somos responsables, no nos portamos bien y esa es la verdad”, indicó.

¿Qué dijo Juliana Oxenford por la aglomeración en las playas por Navidad?

En las anteriores ediciones de Al estilo Juliana, la reconocida periodista se mostró muy molesta debido a las aglomeraciones reportadas en las playas más populares de Lima. Por ello, la conductora reafirmó su apoyo de cerrar las playas, asegurando que esto podría servir como una lección para todos.

“A la primera que nos dan, nos comportamos como animalitos, sin capacidad de discernir. Que se cierren las playas”, precisó.