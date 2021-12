Flor Polo dedica conmovedor mensaje a su hijo: “Gracias por darle alegrías a mi vida”

Flor Polo conmovió a sus seguidores de las redes sociales con una tierna despedida de su hijo, con quien celebró Navidad, pero no pasarán juntos Año Nuevo ya que viajó a provincia por motivos de trabajo. En su publicación, la hija de Susy Díaz se ve algo triste abrazando al menor y con un sentido mensaje en el cual le agradece por ser la persona que alegra sus días.

“Te voy a extrañar mucho mi pequeño, que Dios te cuide y te proteja siempre... Te amo mi pequeño. Gracias por darle alegrías a mi vida. Gracias por amarme tanto, gracias por cada abrazo y cada beso que me das... Siempre estaré a tu lado cuidándote y protegiéndote”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la empresaria contó proteger a su familia de la COVID-19 y para ello se realizó la prueba de descarte de coronavirus, la cual dio negativo. “Gracias a mi Dios. Gracias a papá por cuidarme desde el cielo, siempre es bueno hacerse las pruebas de descarte de COVID. Yo me las hago cada 15 días para proteger a mi familia”.

Animadora aseguró que no pasará Navidad sin Néstor Villanueva

Hace unos días, la hija de Susy Díaz reveló estar pasando por una crisis matrimonial con Néstor Villanueva, además de una reciente aparición del cantante en una reunión social junto a sus amigos en Chancay, Flor Polo desea terminar el año en paz y mucho éxito como empresaria. “Mi mensaje es que pasen unas fiestas llenas de paz y amor en sus familias. Mi mejor regalo son mis hijos. Ellos me motivan a salir adelante siempre”.

Flor Polo prioriza su tranquilidad y decide no pasar Navidad junto a su esposo Néstor Villanueva. Foto: Flor Polo/Instagram

Flor Polo celebra Navidad junto a Susy Díaz y su hijo

En la celebración de Noche Buena, Flor Polo la pasó junto a la excongresista y su hijo menor en Lima. Pues, su aún esposo no estuvo presente en la reunión familia debido a su viaje a Chancay. La animadora por medio de su cuenta de Instagram mostró la decoración de su casa y envió un mensaje a los usuarios. Tras ello, apareció feliz al lado de Susy Díaz quien lanzó una de sus dietas por fiestas navideñas. “He hecho la dieta del panetón, me he dado un buen atracón”.