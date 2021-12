Fallece Tiffini Hale, compañera de Britney Spears y Christina Aguilera en el Club de Mickey Mouse

Tiffini Talia Hale, actriz del emblemático programa infantil The Mickey Mouse Club, falleció la mañana de Navidad, 25 de diciembre, según se confirmó a través de un comunicado. No obstante, su partida se hizo pública recién la tarde del jueves 30.

La exestrella infantil sufrió un paro cardíaco semanas atrás y permaneció en coma hasta su muerte. Tenía 46 años.

The Mickey Mouse Club

La noticia sobre la muerte de Tiffini Hale fue lamentada por la actriz Deedee Magno Hall, su compañera en The Mickey Mouse Club, programa infantil producido por Disney y transmitido por la cadena ABC.

“Es con el corazón roto que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana Tiffini Talia Hale” , escribió en Instagram.

Tiffini Hale ingresó a The Mickey Mouse Club cuando tenía 14 años y permaneció durante seis años hasta 1995. Ahí fue parte del grupo pop The Party, junto a Albert Fields , Chase Hampton , Deedee Magno Hall y Damon Pampolina.

Durante esos años, también, participaron en el programa Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera.

Los últimos trabajos de Tiffini Hale

La carrera de Tiffini Hale al frente de las cámaras no prosperó más allá de The Mickey Mouse Club, contando solo con dos créditos. Todos ellos como miembro de The Party, al aparecer como artista invitada en el show de variedades de 1991, The Party Machine con Nia Peeples, producido por Arsenio Hall, y en la comedia Blossom (1990). Aparte de ello, desarrolló una carrera como directora de fotografía.