Dalia Durán sobre pedido de liberación para John Kelvin: “Fue un momento de angustia”

La conductora Dalia Durán se retractó de las declaraciones que hizo hace unos días, cuando pidió que el cantante de cumbia John Kelvin sea liberado del penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva por maltrato y violación sexual en su contra. Ahora, la cubana afirmó que atravesó por un momento de desesperación al ver que sus hijos le preguntaban por su padre.

“Fue un momento de angustia, viendo llorar a mis pequeños. Me partió el alma. Soy una mamá leona, por ellos todo. Mis hijos me necesitan y nadie verá por ellos, solo yo”, expresó la extranjera en una entrevista para El Popular.

Asimismo, aseguró que ya no pedirá que John Kelvin recupere su libertad. “No espero nada, la justicia será quien decida su destino, no tengo injerencia en ese aspecto”, sostuvo.

Además, aclaró que ella no depende económicamente de él para mantener a sus pequeños. “Todos saben que no recibo ni un sol de parte de él ni de nadie. Yo sé trabajar y así saco adelante a mis hijos”, dijo.

Dalia Durán aclaró que ella no depende económicamente de John Kelvin para mantener a sus pequeños. Foto: Dalia Durán/Instagram

Dalia Durán desmiente rumores de que recibió flores de John Kelvin

Sobre los rumores que indican que Dalia Durán recibió un ramo de flores en su cumpleaños por parte del cantante de cumbia John Kelvin y que mantiene deudas, la cubana negó ese hecho y mencionó que la persona que soltó esa información intenta perjudicarla.

“Ni idea de eso. Son personas oportunistas que por dinero son capaces de todo e inventan mil cosas . Mala es poco, apareció de la nada en mi vida y con mentiras que ya luego me enteré, pero ya están afuera”, señaló.

Dalia Durán no descarta volver a enamorarse

La esposa de John Kelvin, Dalia Durán reveló que no le cierra las puertas al amor pese a los incidentes que ha tenido que superar. “N o descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, declaró.

Dalia Durán agradece a Andrés Hurtado: “Me apoyó en los peores momentos de mi vida”

La conductora de Hoy es sábado con Andrés, Dalia Durán resaltó el apoyo que Andrés Hurtado ha tenido con ella, luego de vivir difíciles momentos junto a su expareja John Kelvin. Además, reveló que se encuentra enfocada en sus proyectos para este año entrante y contó que desea continuar en la televisión.

“Es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, sobre todo porque me apoyó en los peores momentos de mi vida. Acá lo cierto es que mi contrato terminó el 18 de diciembre y listo… “Andrés es un hombre inteligente y sé que entendió cada una de mis palabras. Me gustaría volver a trabajar con él, no le corro a nada. Para llevarle el pan a mis hijos hasta vendería emoliente”, sostuvo a El Popular.

Dalia Durán mencionó que esta atenta a cualquier propuesta que reciba para la TV. Foto: Instagram

Dalia Durán aclara que no perdonó a John Kelvin: “Jamás volvería con quien me causó tanto daño”

La conductora de Por qué hoy es sábado con Andrés, Dalia Durán respondió a una internauta que le preguntó de manera directa si había perdonado al cantante de cumbia John Kelvin. “Cuando vayan a leer mi post, tómense el tiempo de interpretar mis palabras y no opinar a la ligera, gracias. Hay quienes nunca se disculparán por lo que te hicieron, pero sí te juzgarán y culparán por la forma en que tú reaccionaste”, indicó.