Dalia Durán desea seguir en la TV y agradece a Andrés Hurtado: “Me apoyó en los peores momentos de mi vida”

Dalia Durán causó polémica en las últimas semanas por sus declaraciones sobre John Kelvin. Sin embargo, esta vez, la cubana reveló que se encuentra enfocada en sus proyectos para este año entrante y contó que desea continuar en la televisión.

Hace unos días, Dalia mencionó que dejó de trabajar en el programa de Andrés Hurtado porque había terminado su contrato, no obstante, aseguró que desea volver a la pantalla chica y está abierta a cualquier oferta que se le presente.

“ Es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, sobre todo porque me apoyó en los peores momentos de mi vida. Acá lo cierto es que mi contrato terminó el 18 de diciembre y listo” , dijo en una entrevista para El Popular.

Asimismo, comentó que conversó con el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés, luego de lo que dijo sobre su expareja, y aseguró que él supo comprenderla.

“Andrés es un hombre inteligente y sé que entendió cada una de mis palabras. Me gustaría volver a trabajar con él, no le corro a nada. Para llevarle el pan a mis hijos hasta vendería emoliente”, dijo.

Dalia Durán no descarta volver a enamorarse

Durante la misma entrevista, Dalia Durán también comentó que no le ha cerrado las puertas al amor y si podría darse una nueva oportunidad.

“No descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, indicó para el citado diario.

Dalia Durán ignora las críticas que ha recibido tras sus declaraciones

Debido a las declaraciones donde daba a entender que pedía la libertad de John Kelvin, Dalia Durán fue duramente criticada en los días posteriores. Sin embargo, la cubana aclaró que estos cuestionamientos no le afectan en lo absoluto, ya que se siente tranquila al saber que las personas que la conocen confían en ella.

“Gracias al Señor, mantengo el apoyo de mis seguidores, los que realmente me conocen, y con eso me basta. Las palabras malas y energías negativas para afuera, no tienen espacio en mi vida. Como me dijo alguien a quien admiro mucho, los tiempos de Dios son perfectos”, señaló.