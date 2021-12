Bryan Arámbulo sobre sus retoques estéticos: “Me siento contento con los cambios que me he hecho”

Año nuevo y nuevo look. El cantante de cumbia Bryan Arámbulo se sometió a una rinoplastia hace algunas semanas, la primera operación que se ha realizado en su rostro desde que inicio su carrera como músico. Desde entonces, solo ha tenido una aparición en televisión el último 29 de diciembre, y ha manifestado sentirse muy feliz de lucir su nueva apariencia y de haber lanzado su nuevo tema musical en colaboración con Cielo Torres.

En esa línea, el joven cantante que cierra el 2021 con reconocimientos musicales en varias emisoras como Mejor voz masculina y Mejor solista, se muestra agradecido con el rumbo que está tomando su carrera artística, y aprovechó para opinar sobre los señalamientos de sus detractores por su reciente cirugía estética.

Bryan Arámbulo responde a quienes critican su cirugía

En conversaciones con Correo, el músico de cumbia fue consultado por la lluvia de comentarios y críticas hacia él tras haberse sometido a retoques estéticos en su rostro y cuerpo.

Al respecto, Arámbulo dijo lo siguiente: “Me siento super feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho, no tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien, si es por estética y porque le gusta que lo haga”.

Asimismo, aprovechó en agradecer a la doctora que trató su procedimiento estético por haber realizado el cambio en su rostro que él tanto quería.

“Y bueno, por las críticas que puedo decir, me gusta verme bien, quiero verme bien (...) Como dicen ‘el que puede, puede y el que no…’. Al final es la plata de uno, quien puede hacerse que lo haga (...) No han sido cambios tan extremos, solo me hice la rinoplastia y me quite un poco de grasita del cuerpo para bajar de peso, de ahí nada más me voy hacer.”, puntualizó el intérprete de “No voy a llorar”.

Bryan Arámbulo dijo sentirse contento con los resultados de su rinoplastia. Foto: Bruan Arámbulo/Instagram

Bryan Arámbulo y las enseñanzas que le trajo este 2021

Además, el artista peruano fue consultado sobre las enseñanzas que tuvo a lo largo de este año. A lo que él manifestó haber aprendido que “en este mundo hay muy pocos amigos” y que no debe confiar fácilmente en las personas.

“Me ha enseñado a valorar la vida luego de perder a mi padre, me ha enseñado a valorar mucho lo que tengo hoy en día y amar demasiado, a no llevarme mal con nadie”, añadió el cantante de “El solitario”.