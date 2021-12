‘José José’ tras vencer a ‘Nino Bravo’: “No vine preparado para el nivel que él tenía”

Carlos Burga, el imitador de José José, habló sobre la batalla con ‘Nino Bravo’, a quien logró sacar de su lugar de consagrado tras retarlo e ir a un duelo de desempate en Yo soy: grandes batallas. Por ello, luego de este duro enfrentamiento donde resultó vencedor y destronó al imitador chileno, se pronunció respecto a este reto que tuvo que asumir.

“Podría decir que de todas las batallas que yo he tenido, de todos los enfrentamientos, para mí este ha sido el más difícil de todos, definitivamente. Yo no vine preparado para esto, no vine preparado para el nivel que él tenía, y en esta segunda batalla ya me había dado cuenta de el monstruo que era en ese escenario” , mencionó.

“Quería demostrarme a mí mismo de qué estoy hecho y, definitivamente, gracias a Dios pude ganar esa silla”, aseguró.

Carlos Burga asegura que ‘Nino Bravo’ volverá por una revancha

Tras lograr ganar una ardua batalla de desempate, Carlos Burga dijo estar seguro de que el imitador de Nino Bravo regresará a Yo soy para retarlo.

“Sé que es un grande al que le he ganado y sé que ‘Nino Bravo’ va a regresar, va a regresar por mí”, aseguró ‘José José'.

El imitador chileno de Nino Bravo. Foto: Instagram

Carlos Burga resalta el nivel que hay en Yo soy: grandes batallas

Carlos Burga, el imitador de José José, mencionó que en esta temporada ha podido ver un nivel superior en la competencia. Resaltó que, si bien en las ediciones anteriores había grandes talentos, esta vez ha notado una calidad superior en las presentaciones hasta el momento.

“Voy a estar preparado para cada batalla que venga porque veo que el nivel es superior. Hubo grandes batallas en la anterior temporada, pero no como las de ahora, a este nivel no“, aseguró.