Yaco al recordar cuando Natalie asumió todos los gastos de su hogar: “Nunca me sentí menos”

Durante la reciente emisión de América espectáculos, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más queridas de la televisión peruana, acompañó en la conducción a Jazmín Pinedo y contaron algunos detalles de su matrimonio.

Eskenazi reveló que no todo ha sido color de rosa en su relación, pues reconoció que hubo momentos en los que sus ingresos no fueron los esperados, por lo que su esposa, con las ganancias fruto de su trabajo, debió solventar económicamente todo lo que Yaco no podía en su momento.

“Hubo una época en la que yo me quedé un poco desempleado, o sea tenia una chambita, pero a veces tienes que tener dos o tres; y Natalie tuvo que poner el hombro y me apoyó unos meses”, manifestó el también actor.

Aañadió, además, que, contrario a como piensan muchos, nunca vio de forma negativa que Natalie se hiciera cargo de la parte económica si tenía la posibilidad.

“Yo nunca me sentí menos; nunca me sentí un mantenido”, aseguró la figura de televisión.

Jazmín Pinedo respaldó las palabras de Yaco Eskenazi

La actual conductora de espectáculos se mostró de acuerdo con lo dicho por el modelo y agregó que aún hay muchas personas que no rompen con la idea de que solo los hombres deben aportar dinero en el hogar.

“Tiene que ver un montón con la seguridad que tú tienes como persona; probablemente tú como hombre dijiste: ‘No pasa nada, nosotros tenemos una familia, avanzamos en equipo’. Pero sí hay hombres, como mujeres, que se indignan un poco”, recalcó la presentadora.

Natalie revela cuánta diferencia de edad le lleva Yaco

La modelo Natalie Vértiz sorprendió a los televidentes al dar a conocer en vivo que Yaco Eskenazi es mayor que ella por casi 12 años de edad. Tal revelación tomó por sorpresa a Jazmín Pinedo, quien no dudó en expresar un sentido “¡Asu mare!”, lo que provocó las risas en el set de América Espectáculos.