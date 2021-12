Tula Rodríguez revela como despedirá el 2021 en Atlanta junto con su hija

No estará sola. El año 2021 no ha sido el mejor año para la actriz Tula Rodríguez ya que pasó por momentos muy duros, como la pérdida de su madre y esposo a lo largo de estos últimos meses. No obstante, la presentadora de televisión pone día a día su mejor esfuerzo para mantenerse en pie por su hija Valentina y familia.

Por todo ello, decidió finalizar el año e irse a disfrutar de sus vacaciones a Estados Unidos en compañía de su primogénita desde días previos a la noche buena. Así lo dio a conocer a través de sus historias en redes sociales, y, aunque los primeros días estuvo desconectada de sus seguidores, volvió a dar más detalles de su nuevo recorrido familiar.

En esta ocasión, en los videos de Tula Rodríguez llamó mucho la atención el encuentro que tuvo con su compañero de canal, Víctor Hugo Dávila, en tierras norteamericanas, desde donde se han mostrado paseando juntos cada uno con los suyos. Es así que compartieron imágenes de su salida a un acuario en Atlanta y, al parecer, pasarán también las fiestas para dejar el año viejo atrás.

PUEDES VER: Tula Rodríguez anunció que celebrará Año Nuevo junto a Víctor Hugo Dávila

Tula Rodríguez comenta que no pudo aplicarse la tercera dosis contra la COVID-19 en EE.UU.

En su reciente visita a los Estados Unidos, la conductora Tula Rodríguez buscó que ella y su pequeña puedan ponerse la tercera dosis contra la COVID-19 sin tener mucho éxito.

De acuerdo a sus propias declaraciones, en dicho país que están visitando no les permiten vacunarse si es que aún no se ha cumplido seis meses desde la última inoculación, motivo por el cual no lograron colocarse la vacuna de refuerzo.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla anunciaron que continuarán en En boca de todos 2022

En boca de todo regresa con todo este 2022. Así lo dieron a conocer en un spot publicitario en donde se ven las figuras más emblemáticas de dicho programa anunciando su retorno con más novedades este año.

En ese sentido, se puede ver a Maju Mantilla y Tula Rodríguez afirmar que “el show continuará y siempre con los protagonistas”.