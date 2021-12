Selena Gomez y Cara Delevingne conmemoran su amistad con tatuajes idénticos

Selena Gomez y Cara Delevingne están más unidas que nunca. Las actrices han causado revuelo al revelar que se han hecho un tatuaje idéntico con el que marcan de por vida su amistad. El vínculo de la cantante de “Who said” y la supermodelo es tal que incluso fueron captadas mientras se besaban durante un juego de los Knicks.

Selena Gomez y Cara Delevingne marcan su amistar para siempre

La noticia de los tatuajes se dio por la artista Keith Scott McCurdy, del estudio Bang bang en Nueva York. La tatuadora compartió inicialmente el trabajo que realizó en la espalda de Selena Gomez en su cuenta de Instagram.

“Acuarela en Selena Gomez”, subtituló la imagen. “Gracias por ser siempre maravillosa”, concluyó. La imagen mostró que la estrella de Los hechiceros de Waverly Place se tatuó una rosa en la parte superior de la espalda. El efecto artístico de la flor hace parecer que gotea en la piel de la artista, quien tiene más de 15 tatuajes, los cuales han sido solo negros y de diseño más sencillo.

Selena Gomez se ha hecho la mayoría de sus tatuajes en el estudio Bang bang de Nueva York. Foto: Bang bang tattoo

Al día siguiente, Keith sorprendió aun más a los seguidores de la famosa al hacer público mediante un video que la modelo de 29 años se hizo uno a juego. El de Cara está ubicado en su costado derecho, a la altura de las costillas.

“Coincidiendo con Cara Delevingne” , escribió McCurdy en la descripción de la publicación. ”Me divertí mucho haciendo estos tatuajes, gracias por confiar siempre en mí, Cara. Para su información, no les dije hasta el final que estos eran mis primeros tatuajes de acuarela”, bromeó con sus seguidores.

Cara Delevingne compartirá pantalla con Selena Gomez

Recientemente se dio a conocer que Cara se incorporará al elenco de Only murders in the building para la segunda temporada. En esta serie de Star plus, Selena comparte pantalla con el legendario humorista Steve Martin.