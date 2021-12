Ryan Reynolds: esto hace el actor cuando lo confunden con Ben Affleck

Ryan Reynolds tiene una carrera impresionante con décadas de éxito en Hollywood. Ha interpretado roles icónicos en películas como La propuesta, Wolverine, e incluso se convirtió en un Pokémon para darle voz a Pikachu en su propia película. Sin embargo, el actor a veces se lleva el crédito por filmes que no grabó al ser confundido con otro grande del cine: Ben Affleck.

El parecido de Ryan Reynolds y Ben Affleck

El intérprete de Deadpool fue invitado al podcast Dear Hank and John luego de contactarse con uno de los anfitriones por redes sociales. En este contó que hace años que visita una pizzería de Nueva York donde lo confunden con Affleck.

“Nunca los he corregido. Siento que no me iría bien si lo revelara”, dijo Reynolds sobre la experiencia. “Simplemente piensan que soy Ben Affleck y me preguntan cómo está JLO. Y yo digo: ‘Genial, bien’. Luego agarro la pizza y me voy”, agregó al detallar que no le molesta que lo confundan con el protagonista de Batman vs. Superman.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación después de 17 años. Foto: GC Images

Los actores no solo se parecen físicamente. Ambos también han tenido una carrera profesional similar. Por ejemplo, los dos han estado en proyectos de superhéroes. Para DC Comics, Reynolds interpretó a Linterna verde, filme donde conoció a su actual esposa Blake Lively, mientras que Affleck ha encarnado a Superman para la Liga de la Justicia. También han actuado para Marvel: Ben encarnó a Daredevil, donde se reencontró y enamoró de su exesposa Jennifer Garner, y Ryan se ha puesto el traje de Deadpool.

Los Ryan de Hollywood

El esposo de Blake Lively también reveló que lo suelen confundir con Ryan Gosling, figura principal de películas como Diario de una pasión y La la land.

“Si hubiera protagonizado Diario de una pasión en lugar de Gosling creo que hubiera sido un desastre”, contó Reynolds entre risas.