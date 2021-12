Pancho Rodríguez recordó cuando fue intervenido junto a Yahaira Plasencia: “Fue muy fuerte”

Pancho Rodríguez se sigue consolidando dentro del espectáculo peruano y este año fue elegido como el mejor participante dentro de Esto es guerra. El chileno también tuvo varias idas y vueltas respecto al amor al finalizar su relación con Tepha Loza y ser relacionado con Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia.

Precisamente, el integrante de EEG y la salsera protagonizaron un hecho que remeció el ambiente luego de ser intervenidos por la policía durante una multitudinaria fiesta en plena segunda ola de la COVID-19. Aquella vez, la intérprete de “Y le dije no” se llegó a esconder dentro del maletero de un auto para que las autoridades no puedan encontrarla.

Pancho Rodríguez recuerda la vez que lo intervinieron junto a Yahaira Plasencia

Precisamente, Pancho Rodríguez fue consultado sobre aquel episodio por lo que el chileno señaló que vivió momentos duros por esos días. Como se recuerda, el participante fue suspendido por varias semanas de Esto es guerra debido a las fuertes críticas que recibió por parte de la opinión pública.

“Fue muy fuerte, muy fuerte, muy extraño para todos”, precisó para América Espectáculos. Asimismo, el chileno reveló que pasa unos días de felicidad ya que la menor de sus hijas estará junto a él en Lima hasta mediados de febrero.

Pancho Rodríguez asegura que está feliz soltero

Otro tema que respondió Pancho Rodríguez fue acerca de su situación amorosa. El mejor guerrero de la temporada asegura que está soltero y que se encuentra feliz trabajando en su amor propio.

“Este año he trabajado bastante en mí, en mi amor propio, yo lo dije hace tiempo, el amor propio. Y todo eso, el amor propio, va ligado con la seguridad, la confianza, con no tener miedo, no dudar”, indicó.