Monique Pardo anuncia que retirará denuncia contra Gisela Valcárcel: “Lo hago por América”

La exbailarina Monique Pardo se mostró más calmada y resignada que antes, después de pasar por un proceso largo de recuperación de la aparatosa caída que tuvo en el programa El artista del año, cuando asistió como refuerzo del cantante Diego Val.

Es así que decidió ponerle fin a la guerra que le había declarado a Gisela Valcárcel por no brindarle ningún tipo de apoyo, de acuerdo a sus propias afirmaciones. En ese sentido, conversó con el diario El popular para contar los motivos de su decisión. “Voy a retirar la denuncia (contra Gisela). Sí, contra la ‘Farisela’... Es como la pandemia. Por ejemplo, cómo va a decir con la caída de Yahaira (Plasencia) que ella se equivocó”, expresó.

Asimismo, la figura pública aseguró que su intención al retractarse de la demanda no es pedir plata. “Nunca pedí plata, yo solo pedí justicia... Que se acuerde que tiene corazón, que lo use, el dinero se acaba. El dinero lo puede tener, pero el amor de la gente es el que tengo yo... No tiene precio... He decidido no mostrar mi dolor”, afirmó.

Sobre la caída de Yahaira Plasencia en su presentación en El artista del año comentó: “Es un accidente que pudo ser fatal también. En mi caso si no fuera por la mesa de jurados, que me salvaron la vida, todavía estaría en peligro. Pero no quiero rabia en mi corazón. No lo hago por ella, lo hago por América, a la que considero mi casa, quien me dio el pan durante toda mi carrera. Acá no hay terceros responsables”.

Monique Pardo presentó a su enamorado de 29 años

Año Nuevo y todo nuevo. La exvedette Monique Pardo sorprendió a sus seguidores al anunciar su nueva relación. Así lo hizo al oficializar a un joven de 29 años que, según ella, sería la primera persona menor con la que se involucra.

En ese sentido, aseveró: “Sí, un nuevo amor, es la primera vez que estoy con un hombre mucho menor que yo, pero sabes algo, qué hermoso y sano es su cariño. Qué sacrificado, todo lo que ha hecho por mí me sorprende... Tiene 30 años, bueno está por cumplir 30 años, tiene 29″.

Monique Pardo anuncia que quiere amistarse con Gisela Valcárcel

La cantante Monique Pardo confesó que ha dejado a un lado todos los rencores y que todavía le guarda cariño a la conductora Gisela Valcárcel, contra quien tuvo fuertes declaraciones por no apoyarla económicamente por el accidente que sufrió en su programa.

Monique Pardo sigue guardando especial afecto hacia Gisela Valcárcel pese a los conflictos que protagonizaron hace unos meses. Foto: composición/difusión/Gisela Valcárcel/Instagram

“Espero, esta Navidad, aunque haya una demanda lista, que Gisela Valcárcel me abrace. Yo quiero que haya amor de verdad en el Perú. Ella es una gran mujer y yo también”, manifestó.