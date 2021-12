Ampays de Magaly TV, la firme que remecieron la farándula local este 2021

Magaly Medina y su equipo prepararon toda su artillería para sacar a la luz los ampays más impactantes que remecieron la farándula local y se convirtieron en noticia nacional hasta por semanas.

Melissa Paredes, Luciana Fuster, Patricio Parodi han sido solo algunos de los personajes públicos que no se han escapado de las cámaras de Magaly TV, la firme cuando pretendían estar ocultos y pasar desapercibidos.

A continuación, te dejamos una lista de las ampays más sobresalientes que impactaron a los peruanos gracias al equipo de investigación de Magaly Medina.

Melissa Paredes y Anthony Aranda

Sin duda, el ampay entre Melissa Paredes y Anthony Aranda fue la noticia del año. Magaly TV, la firme difundió el pasado 20 de octubre unas imágenes en las que se vio a la actriz y al bailarín dándose un beso dentro de su auto cuando ella aún mantenía una relación con el futbolista Rodrigo Cuba.

Tanto fue el impacto de esta noticia que, a los pocos minutos, la modelo anunció el fin de su matrimonio con Cuba y, al día siguiente, renunció en vivo a la conducción de América hoy.

Andrea Luna y Andrés Wiese

A inicios de agosto, Andrea Luna y Andrés Wiese fueron captados besándose en una fiesta en Miami. El video causó revuelo porque, hasta ese momento, no se sabía si la actriz aún mantenía una relación con Pietro Sibille.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino, han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, fue el primer mensaje que emitió Andrea Luna en sus redes tras el ampay.

Luciana Fuster y Patricio Parodi

Tras haber negado en varias oportunidades algún vínculo sentimental, Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron unas románticas escenas al interior de un departamento en Paracas. Los chicos realities fueron captados besándose. “La única que creía que existían códigos era Flavia Laos, ingenua la muchacha”, dijo Magaly Medina antes de dar paso a su ampay.

Estrella Torres y Kevin Salas

A fines de setiembre, Estrella Torres fue captada por las cámaras de Magaly Medina en actitudes cariñosas con el modelo Kevin Salas. En las imágenes, se apreció cómo los jóvenes paseaban muy comprometedores cerca del departamento del fisicoculturista. Al poco tiempo, Torres confirmó su nuevo romance.

Jean Deza y Stefany Camus

El mundo del deporte tampoco es ajeno a las cámaras de Magaly TV, la firme. El exftubolista Jean Deza, quien mantuvo una relación en el pasado con Shirley Arica y Jossmery Toledo, fue captado entrando a un hotel con la joven Stefany Camus mientras él aún mantenía una relación con Gabriela Figueroa. A pesar de las imágenes, Deza negó que haya estado con la joven.

Eduardo Rabanal, pareja de Paula Arias

El futbolista Eduardo Rabanal fue visto en actitudes cariñosas con su expareja en un club campestre de Pachacamac. Según el reportero de Magaly TV, la firme, este encuentro se dio cuando Paula Arias, novia del deportista, se encontraba dando un concierto en la selva. Tras la difusión de las imágenes, la salsera terminó su relación con Rabanal, pero, al poco tiempo, regresaron y ahora están comprometidos.