Influencer Carlos ‘Master’ Muñoz se retira de redes sociales: “Me he planteado evolucionar”

Carlos Muñoz, conocido y polémico conferencista de marketing empresarial, anunció su sorpresivo alejamiento de las redes sociales luego de haber sido de blanco de críticas por su forma despectiva de expresarse hacia otras personas y por no rendir adecuadamente en un debate sobre sus conocimientos empresariales.

Por ello, a través de su cuenta de YouTube e Instagram, el influencer mexicano compartió un video titulado “Hasta pronto”, en el que inició al hacer un recuento de todo lo que ha logrado a través de sus plataformas en favor de los emprendedores.

“Cuando arrancamos, nuestra idea era muy sencilla: crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y, de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado”, sostuvo el youtuber.

Carlos Muñoz acepta excesos y se aleja de las redes momentáneamente

El empresario de 37 años también reconoció en su video que ha cometido excesos, principalmente al adoptar el personaje de ‘Master’ Muñoz, de quien deslindó completamente con sus actitudes.

“Sé que el personaje de ‘Master’ Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial. No me identifico”, manifestó el mexicano.

Luego de hacer un mea culpa, anunció que lo mejor por el momento es alejarse de las redes sociales para retornar luego con un mejor contenido.

“Desde hace algunos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que, el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante”, finalizó.

Colegas de Carlos Muñoz apoyan la decisión del youtuber

Otros influencers del rubro empresarial aplaudieron la actitud tomada por Carlos Muñoz y se lo hicieron saber en la caja de comentarios.

“Me emociona ver cómo regresaras porque sé que no será el ‘Master’, sino Carlos, aquel que conozco que es un tipazo”, “Siempre es buen momento de tomar una pausa y retomar objetivos de fondo y a largo plazo”, decían algunos de ellos.