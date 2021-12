Gian Marco superó la COVID-19: “Ya recuperado y con ganas de salir adelante”

¡Lo logró! Hace unos días, Gian Marco Zignago preocupó a todos sus seguidores al anunciar que se había contagiado del coronavirus y que por los síntomas que presentaba, indicaba que había contraído la variante ómicron. Sin embargo, este 30 de diciembre, el cantante anunció que venció la enfermedad.

A través de sus redes sociales, el artista nacional contó que se encuentra recuperado y recomendó no bajar la guardia y seguir con los cuidados.

“Me siento muy bien. Gracias a todos los que estuvieron al tanto de mi salud. Ya recuperado y con muchas ganas de seguir adelante. A seguir cuidándonos” , escribió en su publicación de Instagram.

Publicación de Gian Marco Foto: Instagram

¿Qué síntomas presentó Gian Marco cuando contrajo la COVID-19?

Cuando Gian Marco reveló que estaba contagiado del coronavirus indicó que los síntomas que tuvo pertenecían a la nueva variante.

“Los síntomas que he presentado están relacionados con la variante ómicron, altamente contagiosa. He tenido dolores en el cuerpo y articulaciones que nunca antes había sentido, dolor de cabeza y fiebre”, sostuvo en ese momento.

Gian Marco Foto: Gian Marco/ Instagram

Gian Marco aseguró que el estar vacunado evitó que su enfermedad se agrave

El cantautor mencionó que se encuentra inmunizado contra el virus y, por ello, reaccionó favorablemente a la enfermedad.

“Gracias a estar vacunado estoy reaccionando favorablemente a los medicamentos e indicaciones de mi doctor. Tengan cuidado, vacúnense, protéjanse y protejan a los suyos. No bajemos la guardia”, sostuvo.

Publicación de Gian Marco. Foto: Facebook

